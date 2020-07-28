Bitlis’te otobüs durakları yenileniyor

Bitlis’te ihtiyaç duyulan bölgelere yeni otobüs durağı yerleştiren belediye ekipleri, eskiyen durakları da daha modern olanlarıyla değiştiriyor.

Şehrin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Bitlis Belediyesi, vatandaşların ulaşımlarını daha konforlu bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için de büyük çaba sarf ediyor. Bu kapsamda bir çalışma başlatan Bitlis Belediyesi, otobüs hattı üzerinde durak olmayan noktalara yeni durakları yerleştirirken, eski olanları da daha modern duraklarla yeniledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis halkına en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını ifade ederek, “Kentimizin ihtiyaçlarını tek tek belirleyip çözüm üretmeye devam ediyoruz. Otobüs durağı ihtiyacı ve eskimiş olan otobüs bekleme duraklarının yenilenmesi de bu ihtiyaçlardan bir tanesiydi. Bu kapsamda yıpranmış ve ömrünü tamamlamış otobüs duraklarımızı şehrin dokusuna uygun şekilde daha yeni ve modern bekleme duraklarıyla değiştirerek halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bununla birlikte hat güzergâhı üzerinde bekleme durağı olmayan noktalara da yeni otobüs duraklarının montajını yapıyoruz. Vatandaşlarımız bu hizmetimizden oldukça memnun. Böylece otobüs bekleyen yolcularımız, özellikle yağışlı havalarda yağıştan, aşırı sıcak havalarda da güneş ışığından daha az etkilenmiş olacaklar” dedi.

