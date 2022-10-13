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Bitlis'te otomobilde sentetik uyuşturucu ile esrar ele geçirildi

13.10.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te otomobilde sentetik uyuşturucu ile esrar ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te polis ekiplerince durdurulan otomobilde 995 gram sentetik uyuşturucu ile 779 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımını engellemek amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda durdurdukları otomobilde arama yapan polisler, 995 gram sentetik uyuşturucu ile 779 gram esrar ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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