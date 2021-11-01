Bitlis'te refakatçilerin telefonunu çalan 3 zanlıdan biri tutuklandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde hastanede 2 refakatçinin cep telefonunu çalan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Devlet Hastanesi Kadın Doğum ile Çocuk Hastalıkları Servisinde yatan 2 refakatçinin 29 Ekim'de cep telefonlarının kaybolduğu İl Jandarma Komutanlığına bildirildi.
Olay yerinde inceleme yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Jandarma Suç Araştırma (JASAT), Olay Yeri İnceleme ve İstihbarat timleri, 2 mağdurun cep telefonlarını S.B, M.S. ve V.K'nin çaldığını belirledi.
JASAT ile müşterek düzenlenen operasyonda, Muş merkez ile Hasköy ilçesinde gözaltına alınarak Tatvan'a getirilen 3 şüpheli, suçlarını itiraf ederek telefonları sattıklarını belirtti.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B. tutuklandı, M.S. ve V.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz