YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis’te ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Bitlis’te ruhsatsız tabanca ele geçirildi

BİTLİS HABERLERİ  | 20.07.2020 12:14 | Son Güncelleme

Bitlis’te bir araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Ahlat ilçesinde durumundan şüphe edilerek durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi.

Bitlis’te ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Bitlis’te bir araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Ahlat ilçesinde durumundan şüphe edilerek durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce; Ahlat ilçe merkezi girişinde şüphe üzerine durdurulan bir minibüs içerisinde yapılan arama neticesinde bir şüphelinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek ele geçirilmiştir. R.O. isimli şüpheliye 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yasmin denizde! Yasmin denizde!
PARTNER Kilolu fotoğrafları olay olmuştu! Sevgilisiyle el ele görüntülendi Kilolu fotoğrafları olay olmuştu! Sevgilisiyle el ele görüntülendi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

Konya'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

Bayburt’ta termometreler 38 dereceyi gösterdi

Bayburt’ta termometreler 38 dereceyi gösterdi

Kütahya'daki silahlı saldırıda yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Kütahya'daki silahlı saldırıda yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Silahlı saldırıda ağır yaralanan genç kız 1 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti

Silahlı saldırıda ağır yaralanan genç kız 1 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Başkan Sekmen: “Şükürler olsun yeniden Süper Lig’deyiz”

Başkan Sekmen: “Şükürler olsun yeniden Süper Lig’deyiz”

Bitlis Namaz Vakitleri 20 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:14
Sabah
04:57
Öğle
12:23
İkindi
16:15
Akşam
19:39
Yatsı
21:15

Bitlis Nöbetçi Eczaneler20 Temmuz Pazartesi

Halk Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Atalay Eczanesi
Ahlat
Emek Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Sağlık Eczanesi
Tatvan
Toprak Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Bitlis'te uzun namlulu silahlar ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis'te uzun namlulu silahlar ve mühimmat ele geçirildi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Tatvan’da uyuşturucu operasyonu

Tatvan’da uyuşturucu operasyonu

Tatvan’da sağanak yağış taşkınlara neden oldu

Tatvan’da sağanak yağış taşkınlara neden oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.