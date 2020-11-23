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Bitlis’te ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projesinde 3. etabı başlatılıyor

BİTLİS HABERLERİ  | 23.11.2020 12:10 | Son Güncelleme

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentin tarihi dokusunu ön plana çıkarmak için başlattıkları ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projesinde 3.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentin tarihi dokusunu ön plana çıkarmak için başlattıkları ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projesinde 3. etabın önümüzdeki yıl başlayacağını açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bitlis Valiliği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) gibi kurumlarla ortaklaşa projeler üreten Bitlis Belediyesi, önümüzdeki yıl ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projesinin 3. etabına başlayacak. Çalışmalar hakkında konuşan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, bir taraftan kentteki altyapı sorunları ile ilgili çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini, diğer taraftan da kültürel mirası koruma adına projeler takip ettiklerini söyledi. Tanğlay, “Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ortak yürüttüğümüz Alemdar Sokak’taki sağlıklaştırmada 3’ncü etaba başlayacağız. Yine Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğümüz Bitlis Kalesi aydınlatma projesini de tamamladık. Şimdi 4’ncü etap TOKİ’de bir bisiklet yolu projemizi de önümüzdeki yıl hayata geçireceğiz. Bitlis’te girilmemiş sokak bırakmayacağız mantığı ile çalışıyoruz. Altyapının bittiği her yerde sıcak asfaltımızı seriyoruz. Sezon kapanıyor. Birkaç günümüz var. Ara yollarda eksikliklerimizi de bitirerek sezonu bu yıl kapatacağız. Önümüzdeki yıl Kurubulak semtinde de ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projemizi hayata geçireceğiz” dedi.

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