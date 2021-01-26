Bitlis’te teröristlerin toprağa gizlediği yaşam malzemeleri ele geçirildi

Bitlis kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda teröristlerce toprağa gizlenmiş yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalarda; Merkez İlçe Çobansuyu köyü kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alınmış, 26 Ocak 2021 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Jandarma Uzman Onbaşı. Halil Ateş 2021-05 operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında Çobansuyu Köyü kırsalında bir sığınak içerisinde, 1 adet 6’lı pil bloğu, 20 metre elektrik kablosu, 1 adet soba, 1 adet yağmurluk, 3 çift eldiven, 3 çift çorap ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Sığınak ise kullanılmaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

