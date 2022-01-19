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Bitlis'te yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

19.01.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

BİTLİS (AA) - Bitlis ve ilçelerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında 20 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

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