YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis’te zincirsiz ağır vasıtaların trafiğe çıkmasına izin verilmiyor

Bitlis’te zincirsiz ağır vasıtaların trafiğe çıkmasına izin verilmiyor

BİTLİS HABERLERİ  | 31.01.2020 21:00 | Son Güncelleme

Bitlis ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle ağır vasıtaların yola zincirsiz olarak çıkmasına izin verilmeyecek.Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Bölgemizde ve ilimiz genelinde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle Bitlis-Baykan, Bitlis-Ahlat, Bitlis-Muş, Tatvan-Van ve Güroymak istikametleri için zincirsiz ağır vasıta araçların trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecektir.

Bitlis ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle ağır vasıtaların yola zincirsiz olarak çıkmasına izin verilmeyecek.
Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Bölgemizde ve ilimiz genelinde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle Bitlis-Baykan, Bitlis-Ahlat, Bitlis-Muş, Tatvan-Van ve Güroymak istikametleri için zincirsiz ağır vasıta araçların trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecektir. Dolayısıyla tır ve kamyon türü ağır vasıta araçların zincirsiz olarak yola çıkmamaları gerekmektedir. Seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve yolların kapanmaması için sürücülerimizin kurallara riayet etmesi ve dikkatli olması, vatandaşlarımızın ise zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları önemle duyurulur” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Berke Kaya profesyonel oldu

Berke Kaya profesyonel oldu

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Bitlis Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
05:47
Sabah
07:11
Öğle
12:30
İkindi
15:14
Akşam
17:38
Yatsı
18:57

Bitlis Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Halk Eczanesi
Merkez
Adilcevaz Eczanesi
Adilcevaz
Ahlat Eczanesi
Ahlat
Emek Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Nisan Ecz.Eczanesi
Tatvan
Altındal Ecz.Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ev kara gömüldü, 40 köye ulaşım yok

Ev kara gömüldü, 40 köye ulaşım yok

VEDAŞ ekipleri, kırsalda elektrik arızalarını gidererek yeni yıla giriyor

VEDAŞ ekipleri, kırsalda elektrik arızalarını gidererek yeni yıla giriyor

Askerlik Şubesi Başkanı Şimşek'in Veda Ziyaretleri

Askerlik Şubesi Başkanı Şimşek'in Veda Ziyaretleri

Bitlis’te ot ve saman fiyatları 5 kat arttı

Bitlis’te ot ve saman fiyatları 5 kat arttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.