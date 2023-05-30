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Bitlis'teki tarihi taş evler doğaseverlerin gözde rotalarından biri oldu

30.05.2023 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Koçlu köyünde yıllara meydan okuyan taş evler, ilkbaharda doğaseverlerin en çok tercih ettiği rotalardan biri haline geldi.

Bitlis'teki tarihi taş evler doğaseverlerin gözde rotalarından biri oldu

İlçe kırsalındaki derin vadilerin yamaçlarında kurulu köydeki tarihi taş evler, bugünlerde fotoğraf sanatçıları, gezginler ve turistlerden ilgi görüyor.

Düzenledikleri turlar kapsamında köye gelenler, bölgedeki yeşil örtüyle bütünleşen tarihi taş evleri, dar sokaklardaki doğal yaşamı görüntülüyor.

Van Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri de yaklaşık 300 yıllık tarihi taş evleriyle ziyaretçilerin tercih ettiği yerlerin başında gelen Koçlu köyüne gezi düzenledi.

Kulüp Başkanı Ömer Demez, özellikle ilkbahar ve kış aylarında bölgeye yoğun talep olduğunu söyledi.

Tarihi taş evlerin ilkbaharda insanları kendine hayran bırakan bir manzaraya büründüğünü belirten Demez, "Ziyaretçiler bölgenin tarihi taş evlerine, manzarasına hayran kalıyor. Bu yıl çok yoğun talep üzerine ikinci kez tur düzenledik. Kış aylarında da birkaç kez tur düzenleyeceğiz." dedi.

Doğasever Eşref Yıldız ise Koçlu köyünün tarihi evleri ve doğasıyla çok güzel olduğunu ifade ederek, "Köyün tamamı taş evlerden oluşuyor. Evler iki katlı. İnsanları çok cana yakın. Köyün dar sokakları ve kuş bakışı manzarası muazzam. Herkesin görmesi gereken bir yer." diye konuştu.

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Bitlis Hizan manzara ziyaret

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