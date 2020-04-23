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Bitlis’teki yurtta misafir edilen küçük kıza polislerden sürpriz doğum günü

BİTLİS HABERLERİ  | 23.04.2020 22:08 | Son Güncelleme

Korona virüs ile mücadele kapsamında Almanya’dan gelerek Bitlis’te Beşminare Kız Yurdu’nda küçük Azme’ye polisler tarafından sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları tahliye edilmeye devam ederken, tahliye kapsamında Almanya’da yaşayan 187 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürecini geçirmek için Bitlis merkezde bulunan Beş Minare Kız Yurdu’nda misafir edilmeye başlandı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Almanya’dan gelerek Bitlis’te Beşminare Kız Yurdu’nda küçük Azme’ye polisler tarafından sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları tahliye edilmeye devam ederken, tahliye kapsamında Almanya’da yaşayan 187 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürecini geçirmek için Bitlis merkezde bulunan Beş Minare Kız Yurdu’nda misafir edilmeye başlandı. Misafirler arasında bulunan Azme Deniz’in doğum günü olan 23 Nisan, polis ekipleri tarafından yapılan sürprizle kutlandı.

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Bitlis Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:48
Sabah
05:18
Öğle
12:15
İkindi
15:59
Akşam
19:02
Yatsı
20:26

Bitlis Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Umut Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Süphan Eczanesi
Ahlat
Halk Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Lokman Hekim Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvanrahva
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