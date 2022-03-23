YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Biyoloji öğretmeni, kuluçka makinesinde civciv üreterek ders anlatıyor

Biyoloji öğretmeni, kuluçka makinesinde civciv üreterek ders anlatıyor

23.03.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'daki bir lisede üretilen yumurtalardan çıkan ve okulun bahçesinde oluşturulan kümeste bakılan civcivler, anaokulu öğrencilerinin de ilgisini çekiyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir lisede biyoloji öğretmeni Züleyha Kılınç, okulda kuluçka makinesinde civciv üreterek öğrencilerine ders anlatıyor.

Hacı Fahri Zümbül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli Kılınç, okulda bulunan kuluçka makinesinde üretim yaparak öğrencilerine hücre konusunda bilgiler verdi.

Kılınç, bu yöntemin başarılı olmasının ardından okula yeni alınan kuluçka makinesi ile tavuk ve bıldırcın yumurtası ile mavi yumurta üretti.

Üretim sırasında öğrencilerine biyoloji konuları arasında yer alan bilgiler aktaran Kılınç, bu sayede öğrencilerin derse odaklanmasını sağladı.

Yumurtalardan çıkan ve okulun bahçesinde oluşturulan kümeste bakılan civcivler, anaokulu öğrencilerinin de ilgisini çekiyor.

Züleyha Kılınç, AA muhabirine, biyoloji dersinde hücre konusunu anlatırken öğrencilerinin talepleri üzerine böyle bir proje başlattıklarını söyledi.

İlk başta okuldaki eski kuluçka makinesini kullanarak 3 civciv elde ettiklerini belirten Kılınç, şunları anlattı:

"Sonra bıldırcın yumurtaları ile devam ettik. Şimdi tekrar tavuk yumurtalarımız, mavi yumurtalardan çıkan civcivlerimiz, paçalı tavuk veya Hint tavuğu olarak da bilinen farklı türlerin civcivleri çıktı. Okulumuzda uygulama anasınıfında 3-4-5 yaş gruplarımız var. Çocukların da çok dikkatini çekti. Hatta bir grubu aldık, yumurtadan tam çıkarken civciv gagasıyla yumurtayı deliyordu. Çok sevindiler."

Okulun müdürü Tuğrul Selimoğlu ise öğrencilerin bu sayede civcivin tüm gelişim sürecini takip etme fırsatı bulduğunu belirterek, "Bıldırcınlarımız da vardı. Onların da kuluçka dönemini izlediler. Bu proje hem biyoloji dersi için bir katkı sağladı hem de okulumuzdaki uygulama anaokulunda eğitim gören 3-4-5 yaş çocuklar için güzel bir etkinlik oldu." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortopedi servisinin "müzisyen doktoru" sahnede klarnet çalarak stres atıyorOrtopedi servisinin "müzisyen doktoru" sahnede klarnet çalarak stres atıyor
GÜNCELLEME 2 - Kilis'te bir polisin silahla vurduğu eşi öldü, bir hemşire yaralandıGÜNCELLEME 2 - Kilis'te bir polisin silahla vurduğu eşi öldü, bir hemşire yaralandı
Eskişehir'de silahlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandıEskişehir'de silahlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Çerkezköy

Tekirdağ Namaz Vakitleri 23 Mart Çarşamba

İmsak
05:36
Sabah
07:02
Öğle
13:22
İkindi
16:48
Akşam
19:31
Yatsı
20:51
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gün gün ayrıntılı listesiyle 2 haftada 8 kilo verdiren salatalık diyeti

Gün gün ayrıntılı listesiyle 2 haftada 8 kilo verdiren salatalık diyeti

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hem şık hem fonksiyonel laptop çantası önerileri

Hem şık hem fonksiyonel laptop çantası önerileri

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Canan Karatay net konuştu: Lamı cimi yok, içi dışı zehir

Canan Karatay net konuştu: Lamı cimi yok, içi dışı zehir

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.