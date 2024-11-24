"Biz ev hanımı değiliz" deyip ekledi: Şov ise sahnede çıplak olacaksın

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Aylin Coşkun evlenmesinin ardından tüp bebek tedavisi için kariyerine ara vermişti. Evlendikten sonra konserlerine ve albüm çalışmalarına ara veren Aylin Coşkun, "O kadar maliyetli ki iki ev parası yedim. En son toplattırdığım yumurtanın maliyeti 40 bin TL" demişti.

Geçtiğimiz günlerde "Aramızda Kalmasın" programına konuk olan sanatçı, sahne kıyafetleriyle ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Programda sahnede giydiği kostümler hakkında açıklama yapan Aylin Coşkun, geçtiğimiz günlerde Zeynep Mansur’un Simge hakkında yaptığı "zorlama" yorumuna katılmadığını ifade etti.

Coşkun, yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki çıplaklık algısından nefret ediyorum. Şov işi bu, sahnede çıplak olacaksın, belirli bir dereceye kadar" diyerek sahne kostümleri konusunda net bir duruş sergiledi.

Şarkıcı, sözlerine devam ederken, "Biz ev hanımı değiliz ki" diyerek, sahne performanslarının bir sanat olduğunu vurguladı.