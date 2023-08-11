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'Bizi yarı yolda bıraktı!' demişti! Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a Wilbekin cevabı!

11.08.2023 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın Scottie Wilbekin hakkında kullandığı ifadelerle ilgili cevap verdi.

Fenerbahçe Kulübü, oyuncusu Scottie Wilbekin'in sakatlığı nedeniyle A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası aday kadrosundan affını istediğini bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki basketbolcunun A Milli Takım'ın aday kadrosuna katılmayı reddettiği iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi.

Wilbekin'in geçen sezon dizinden ciddi bir sakatlık yaşadığı ve yaklaşık 3 ay boyunca sahalardan uzak kaldığı hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Wilbekin, yaz dönemini, sakatlık yaşadığı dizini özel program dahilinde güçlendirmek, sakatlık önleyici idmanlar yapmak ve yeni sezona minimum risk ile girmek adına hazırlıklar üzerine programlamıştır. Bu noktada, iddia edildiği gibi kendisine ulaşılamaması, aramalara cevap vermemesi ya da keyfi nedenlerle bu kıymetli formayı reddetmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir."

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Scottie Wilbekin'in milli takım yetkililerini hazırlık programıyla ilgili bilgilendirdiği vurgulanarak, "Sporcumuz iddia edildiği gibi milli takıma gelmeyi reddetmemiş, sadece kariyerinde ilk kez yaşadığı ciddi diz sakatlıkları ve sonrasındaki süreç sebebiyle rekabetçi düzeyde maç oynayacak durumdan henüz uzak olduğunu belirtmiş ve bu yaz oynanacak eleme maçlarından affını istemiştir. Bu süreçteki tüm detaylar, şubemizce de Türkiye Basketbol Federasyonu yetkililerine düzenli ve detaylı olarak aktarılmıştır." görüşlerine yer verildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Tivibu Spor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

"MİLLİ TAKIMA KATILMAYI REDDETTİ"

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"Devşirme oyuncularımız ortada yoklar. Bugün baktığımız zaman Avrupa’da artık ‘devşirme oyuncu’ diye bir olay var. Scottie Wilbekin kendisine ve kulübüne yaptığımız tüm çağrılara rağmen milli takıma katılmayı reddetti. Hal böyleyken yapacak bir şeyimiz yok, kimseyi boğazından tutup ‘gel, milli takımda oyna’ diyemeyiz."

"BİZİ YARI YOLDA BIRAKTI"

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"Wilbekin'e ulaşamadık. Federasyonun her kademesi tarafından kulübüne ulaşıldı ama onlar da sanırım ikna edemediler, elbette kulüpler de oyuncularının milli takımda oynamasını isterler mutlaka. Larkin’in sakatlığında Wilbekin’in varlığı bize güç katardı, biz A Milli Takım aday kadrosunu açıklarken iki devşirme oyuncuyu da davet ettik çünkü sakatlık gibi durumlar olabiliyor. Ben herhangi bir gri alan olduğunu düşünmüyorum, Wilbekin bizi yarı yolda bıraktı."

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