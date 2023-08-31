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Bizim Evin Halleri'nin Nemide'siydi! Usta oyuncu Beyhan Saran son haliyle şaşırttı! "Sakız Hanımsız kalınca..."

31.08.2023 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000'li yılların başlarında en çok izlenen yapımlarından biri olan Bizim Evin Halleri dizisinin oyuncuları zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. Sevilen dizide Nemide karakterine hayat veren Beyhan Saran, yıllar sonra ortaya çıktı. Görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Bizim Evin Halleri dizisinde Nemide karakterine hayat veren Beyhan Saran, uzun yıllardır televizyon ekranlarında görünmüyor. Aynı zmanda Ferhunde Hanım dizisinden de tanıdığımız Saran'ın son hali görenleri epey şaşırttı.

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Türk dizi tarihinin en bilinen yapımlarından olan Bizim Evin Halleri dizisi, 2000-2008 yılları arasında yayınlandı.

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8 yıl boyunca devam eden dizinin oyuncularından Nemide'yi canlandıran Beyhan Saran, yıllar sonra ortaya çıktı.

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Oldukça yaşlandığı görünen usta oyuncu, kameralardan uzak ve sakin bir hayat yaşamayı tercih ediyor.

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Dizide Sakız Hanım ile olan atışmalarıyla meşhur olan Nemide, izleyicilerin de oldukça sevdiği karakterlerden biriydi.

7 Ağustos 1940 tarihinde Kars Kağızman'da dünyaya gelen oyuncu aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır.

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Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü mezunu olan Saran, sonrasında TRT'nin birçok yapımında rol aldı.

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