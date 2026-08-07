Ece Seçkin hamile! Doktorundan yasak geldi

Sahne performansı ve tarzıyla adından sıkça söz ettiren Ece Seçkin, 2021 yılında pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten müjdeli haber geldi.

34 yaşındaki Ece Seçkin'in hamile olduğu iddia edildi. Akif Yaman'ın haberine göre; şarkıcının üç buçuk aylık hamile olduğu söyleniyor.

Hayranlarıyla buluşmaya devam eden Seçkin'in doktorunun uçakla seyahat etmesini uygun bulmaması üzerine konserlerine bir süre kara yoluyla gitme kararı aldığı öne sürüldü.

DAHA ÖNCE DÜŞÜK YAPMIŞTI

Ece Seçkin geçtiğimiz yıllarda 2 aylık hamileyken düşük yapmıştı.