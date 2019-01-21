Bizim Hikaye'de Barış’ın kardeşi ortaya çıkıyor! İşte Bizim Hikaye 54. yeni bölüm fragmanı

Ekrana üç hafta ara veren Bizim Hikaye'nin 54. yeni bölümü 24 Ocak Perşembe akşamı Fox TV ekranlarında olacak. Bizim Hikaye'nin yeni bölümünde Nihal, Savaş'ın ölmediğini söyleyerek polisle birlikte Savaş'ın evine girmek istiyor. Savaş'ın kız kardeşi Merve'nin gelmesi ise dengeleri değiştiriyor.

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar, Ömer Sevgi'nin paylaştığı, dünyaca ünlü dizi Shamelles uyarlaması olan Bizim Hikaye dizisi 53. son bölümüyle 27 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelmişti. Bizim Hikaye son bölümde Tülay ve eşi Tufan Almanya'ya yerleşme kararı almıştı. Nesrin Cavadzade ise diziye son bölümde veda etmişti.

BİZİM HİKAYE DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bizim Hikaye'nin son bölümünde Almanya'dan iş teklifi gelen Tülay ve eşi Tufan yurt dışına yerleşme kararı aldı. Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılması nedeniyle senaryoda sürpriz bir değişiklik yaşandı. Tülay'ı canlandıran Nesrin Cavadzade diziden ayrılırken, Tufan rolündeki Mehmet Korhan Fırat'ın ise diziye geri dönüp dönmeyeceği ise belli olmadı.