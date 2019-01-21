MAGAZİN

Bizim Hikaye'de Barış’ın kardeşi ortaya çıkıyor! İşte Bizim Hikaye 54. yeni bölüm fragmanı

DİZİ HABERLERİ  | 21.01.2019 01:30 | Son Güncelleme

Ekrana ara veren Bizim Hikaye dizisinin yayın tarihi açıklandı. Bizim Hikaye'nin merakla beklenen 54. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Barış'ın kız kardeşi Merve ortalığı karıştırıyor. Nihal'e gerçekleri söylemekle ağabeyini tehdit ediyor. Nihal, Cemil'i kolundan tutuk Filiz'lerin evini basıyor. İşte Bizim Hikaye 54. yeni bölüm fragmanı.

Bizim Hikaye'de Barış’ın kardeşi ortaya çıkıyor! İşte Bizim Hikaye 54. yeni bölüm fragmanı

Ekrana üç hafta ara veren Bizim Hikaye'nin 54. yeni bölümü 24 Ocak Perşembe akşamı Fox TV ekranlarında olacak. Bizim Hikaye'nin yeni bölümünde Nihal, Savaş'ın ölmediğini söyleyerek polisle birlikte Savaş'ın evine girmek istiyor. Savaş'ın kız kardeşi Merve'nin gelmesi ise dengeleri değiştiriyor.

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar, Ömer Sevgi'nin paylaştığı, dünyaca ünlü dizi Shamelles uyarlaması olan Bizim Hikaye dizisi 53. son bölümüyle 27 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelmişti. Bizim Hikaye son bölümde Tülay ve eşi Tufan Almanya'ya yerleşme kararı almıştı. Nesrin Cavadzade ise diziye son bölümde veda etmişti.

BİZİM HİKAYE DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bizim Hikaye'nin son bölümünde Almanya'dan iş teklifi gelen Tülay ve eşi Tufan yurt dışına yerleşme kararı aldı. Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılması nedeniyle senaryoda sürpriz bir değişiklik yaşandı. Tülay'ı canlandıran Nesrin Cavadzade diziden ayrılırken, Tufan rolündeki Mehmet Korhan Fırat'ın ise diziye geri dönüp dönmeyeceği ise belli olmadı.

Barış’ın ölüm haberi bütün aileyi büyük bir acıya sürüklerken, Filiz’in düğün günün ertesinde yaslı bir dul olmaktan çok daha büyük bir sorunu vardır artık. Elibollar Nihal’in başlarına açacakları dertten kurtulmuşlardır belki ama şimdi Filiz’in onlara getirdiği yeni haberle mücadele etmek zorundadırlar. Herkes bu yeni sorunla kendi yöntemleriyle başa çıkmaya çalışırken, Filiz herkesi hayrete düşüren yepyeni bir çözümle karşılarına çıkar. Yeni hayatlarına alışmaya çalışan Elibollar’a hayatın ve Barış’ın ardında bıraktığı mirasın getireceği insanlar ise henüz tükenmemiştir.

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
Çarpışma ekrana böyle dönüyor! Yeni bölümden çarpıcı fragmanÇarpışma ekrana böyle dönüyor! Yeni bölümden çarpıcı fragman
Jet Sosyete ekibi hasret giderdi!Jet Sosyete ekibi hasret giderdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bizim hikaye bizim hikaye 54. yeni bölüm fragmanı bizim hikaye barışın kardeşi

En Çok Okunan Haberler

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor! Şok gelişme

Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor! Şok gelişme

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

G.Saraylıları heyecanlandıran paylaşım!

G.Saraylıları heyecanlandıran paylaşım!

Çıplak fotoğrafların ardından flaş paylaşım

Çıplak fotoğrafların ardından flaş paylaşım

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Çocuk oyuncuya şiddet' iddiası: Ağlaması için defalarca ayağına vurdular

'Çocuk oyuncuya şiddet' iddiası: Ağlaması için defalarca ayağına vurdular

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Çocuklar Duymasın'a iki bomba transfer!

Çocuklar Duymasın'a iki bomba transfer!

Erkenci Kuş için flaş karar!

Erkenci Kuş için flaş karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Söz dizisi 66. yeni bölümde şok sahne! Söz bu akşam var mı?

Söz dizisi yeni bölümde şok sahne!

Sen Anlat Karadeniz'de Vedat kimi öldürüyor? İşte 37. yeni bölümden şok fragman!

Sen Anlat Karadeniz'de Vedat kimi öldürüyor?

Çarpışma'da Zeynep Veli'yi öldürüyor mu? İşte Çarpışma 7. yeni bölüm fragmanı!

Çarpışma ekrana böyle dönüyor! Yeni bölümden çarpıcı sahne!

Jet Sosyete ekibi hasret giderdi! Jet Sosyete yeni bölüm ne zaman?

Jet Sosyete ekibi hasret giderdi!

The Walking Dead 9. sezon ne zaman yayınlanacak?

9. sezon ne zaman yayınlanacak?

Kocam Yaparsa ne zaman başlıyor?

Kocam Yaparsa ne zaman başlıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.