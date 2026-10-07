Tuzlu Kahve 7. bölüm fragman izle! 'Gülmeyi unutmuştuk'

Tuzlu Kahve dizisinin 7. bölümünden ilk tanıtım geldi. Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen dizi seyircisinden tam not almaya devam ediyor.

Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis gibi isimleri kadrosunda buluşturan yeni dizinin 7. bölüm tanıtımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

**TUZLU KAHVE 7. BÖLÜM FRAGMAN İZLE!

Yeni bölüm tanıtımı şimdi yayında!🫶🏼 #TuzluKahve her Salı 20.00'de Star'da! https://t.co/IJWykWu1FI — Tuzlu Kahve (@tuzlukahvedizi) October 6, 2026

YORUM YAĞDI

Tuzlu Kahve'nin yeni bölüm tanıtımına sosyal medyada; 'Gülmeyi unutmuştuk', 'Bayılıyoruz sahnelerine', 'Aile dizisine ihtiyacımız vardı', 'Oyuncular harika' gibi yorumlar yapıldı.

TUZLU KAHVE SON BÖLÜM ÖZETİ:

Mehmet ve Derin’in ilişkisi ciddileşirken iki aileyi de beklenmedik bir telaş sarar. Bir yanda söz hazırlıkları, diğer yanda eski kırgınlıklar ve gizlenen gerçekler vardır.



Hatun’un attığı bir adım, herkesi hiç ummadığı bir sınavla karşı karşıya bırakır. Herkes kendi planını yaparken, Derin ve Mehmet’in mutluluğuna gölge düşürecek bir sürpriz kapıdadır.