Bizim Hikaye'de Fikri ve kardeşi Zihni'nin büyük sırrı ortaya çıkıyor! Bizim Hikaye 63. yeni bölüm fragmanı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye'nin 28 Mart Perşembe ekrana gelecek olan 63. yeni bölümünden ilginç bir fragman yayınlandı. Bizim Hikaye'de Fikri'nin yıllardır görmediği kardeşi Zihni ile yeğeni Ersin ortaya çıktı. Tekirdağ'a giden Fikri, kardeşinin karşısına çıkıyor. Ancak Fikri'yi gören Zihni 'Hayatımı çaldın' diyerek saldırıyor. Diğer yandan ise Cemil, Çiçek ve Tufan, Murtaza tarafından kaçırılıyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bizim Hikaye son bölümde Filiz'in amcası Zihni ve kuzeni Ersin ortaya çıktı. Fikri, Filiz ve Barış'la birlikte yıllardır görmediği kardeşini görmek için Tekirdağ'a gitti. Ancak Filiz'in kuzeni Ersin'in büyük yalanı ortaya çıktı. Fikri ise kardeşiyle kavga edince Elibol ailesi gece yarısı sokakta kaldı. Fikri'nin yıllardır görmediği kardeşi Zihni rolüyle usta oyuncu Selahattin Taşdöğen rol aldı. Filiz'in kuzeni Ersin rolünü ise genç oyuncu Cankat Aydos canlandırdı.

Bizim Hikaye'de Fikri yeni bir plan yaparak ailesini de alıp Tekirdağ'a gitti. Ancak Fikri'nin yeğeni Ersin de üç kağıtçı çıkınca ortalık fena karıştı.