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Bizim Hikaye dizisi nasıl bitti? Finalde neler oldu? Bizim Hikaye final bölümü izle!

DİZİ HABERLERİ  | 24.05.2019 02:06 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye 70. final bölümüyle ekrana geldi. Sürpriz dolu bir finalle ekrana veda eden Bizim Hikaye'de Fikri'nin değişimi herkesi şaşırttı. Dünyaca ünlü Shameless dizisinden uyarlanan Bizim Hikaye, iki sezonluk ekran macerasını noktaladı. Finalde Fikri ölümden döndükten sonra büyük bir değişim yaşadı. Fikri yıllardır ihmal ettiği ailesine hiç beklemedikleri bir sürpriz yaptı. Son bölümde Filiz ise annelik mutluluğunu yaşadı. İşte Bizim Hikaye final bölümü son sahnesi.

Bizim Hikaye dizisi nasıl bitti? Finalde neler oldu? Bizim Hikaye final bölümü izle!

Başrollerinde Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan'ın rol aldığı Fox'un sevilen dizisi Bizim Hikaye 70. final bölümüyle 23 Mayıs Perşembe akşamı ekrana veda etti.

Bizim Hikaye'de kalp krizi geçiren Fikri hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran Fikri hayatta ailesine yaptığı kötülüklerle yüzleşmek durumunda kaldı. Ancak hastanede kalbi yeniden çalıştırılan Fikri hayata döndü. Fikri yaşadığı olayın ardından artık bambaşka biri oldu. Ailesine düşkün, çocuklarını seven bir baba olan Fikri, ağabeyi Zihni ile de barıştı. Fikri'nin değişimi herkesi mutlu ederken, ortadan kaybolan Hikmet de yeniden aileye döndü.

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Bir süredir sevgili olan Cemil ve Çiçek ise evlendi.

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Finalde ise Fikri ailesine büyük bir sürpriz yaparken, onlara apartman aldığını açıkladı. Diğer yandan Barış ve Filiz ise bebeklerine kavuştu.

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Filiz bebeğini yeni kucağına almışken, bu defa da Fikri'nin yeniden baba olduğu ortaya çıktı. Fikri'nin yeni doğan bebeği de kadroya dahil olurken, sevilen dizi mutlu sonla bitmiş oldu.

BİZİM HİKAYE FİNAL BÖLÜM ÖZETİ
Fikri’nin ölümden dönmesi bütün geçmişiyle yüzleşmesini sağlar. Bundan sonra iyi bir baba olmaya kararlıdır ve çocuklarının hayatlarını düzeltmek için uğraşmaya başlar. Filiz ise kendi bebeği doğana kadar kardeşlerinin hayatlarını düzene sokma çabasına girmiştir bile. Bir yandan mahalleye dadanan Karabacaklarla uğraşırlarken, bir yandan da hastaneden yeni çıkan Hikmet’in hayata yeniden tutunması için ellerinden geleni yaparlar ancak Minibolların okulları, Rahmet’in Deniz’le sorunları, Çiçek’le Cemil’in nikahı, Tufan’ın pişmanlıkları derken sorunlar giderek içinden çıkılmaz bir hal almaya başlar. Filiz’le Barış tüm bu sorunların üstesinden gelip kendi bebeklerini huzur içinde kucaklarına aldıklarında büyük bir sürpriz onları beklemektedir.

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