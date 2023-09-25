Bizim Hoca: Sıkıntı Yok konusu nedir, oyuncuları kimdir? Bizim Hoca: Sıkıntı Yok nerede ve ne zaman çekildi?

Bizim Hoca: Sıkıntı Yok filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Filmin yönetmen koltuğunda Serkan Acar oturmuştur. Bizim Hoca: Sıkıntı yok filminin vizyona çıkış tarihi gibi detaylar merak edildi. İşte Bizim Hoca: Sıkıntı Yok filmi hakkında detaylı bilgiler...

BİZİM HOCA: SIKINTI YOK KONUSU

Feridun, Cahit ve Tamer ilk hikâyenin sonunda milli piyango biletini ele geçirip zor da olsa mutlu sona kavuşmuştur. Artık paraları vardır. Bu süreçte dost oldukları köy halkına da ihtiyaçları doğrultusunda yardım da etmişlerdir. Feridun artık kendine tamamen düzgün bir hayat kurup, tertemiz bir sayfa açacak duruma gelmiştir. Bunun için şimdiki adım evlenmektir. Evlendikten sonra tam bir aile babası olacaktır. İlk filmde tanıştığı hayatının kadınıyla bu temiz sayfaya başlayacaktı. Köyde düğün hazırlıkları yapılır. Herkes coşkulu ve mutludur. Feridun köy halkıyla beraber kız almaya gidecektir. Gelin arabası ve bir minibüse ilk filmden karakterlerimiz doluşur. Ama gel gör ki o gün Trabzon'da yüksek güvenlik önlemiyle bütün yollar kapatılmıştır. Sümela Manastırı'nı ziyarete Rum Ortodoks Patriği gelecektir. Kız almak için yola çıkan bizimkiler yollar kapalı olduğundan bir türlü gidemezler. Alternatif yollardan çıkış yolu ararken başlarına gelmedik kalmaz. Feridun, Tamer ve Cahit'i kirli geçmişleri de bu süreçte onları bulur.

BİZİM HOCA: SIKINTI YOK OYUNCULARI

Onur Dilber, Ümit Beste Kargın, Ufuk Özdemir, Asuman Dabak, Seymen Aydın, Alay Cihan

BİZİM HOCA: SIKINTI YOK NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Bizim Hoca: Sıkıntı Yok filmi 2023 yılında vizyona girdi.



