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Bizimkiler dizisinin Cemil'i, tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner hayatını kaybetti...

27.06.2021 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efsane diziler arasında bulunan, Türk televizyonlarının unutulmaz yapımı Bizimkiler dizisinde Cemil karakteri canlandıran ünlü tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner hayatını kaybetti. 77 yaşındaki Sayıner, geçtiğimiz sene hastalıkları sebebiyle tedavi görmüş, sağlığına kavuşmasının ardından ise taburcu edilmişti. İşte usta sanatçı Uğurhan Sayıner ölüm nedeni ve ayrıntılar...

Bizimkiler dizisinin Cemil'i, tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner hayatını kaybetti...

Türk televizyonlarının unutulmaz dizisi Bizimkiler'de Cemil karakteri canlandıran tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner bugün hayatını kaybetti. Sayıner, geçtiğimiz sene hastalıkları sebebiyle tedavi görmüştü. Peki Uğurtan Sayıner'in ölüm nedeni ne? İşte detaylar...

BİZİMKİLER DİZİSİNİN 'CEMİL'İ UĞURTAN SAYINER HAYATINI KAYBETTİ...

Bizimkiler dizisinde Cemil karakterini canlandıran usta sanatçı Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı bugün akşam saatlerinde İzmir Karşıyaka’daki evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Tiyatro oyuncusu Sayıner’in ev arkadaşı tiyatro oyuncusu Osman Cavcı, Sayıner’in vefatı sebebiyle büyük üzüntü duyduklarını, cenaze işlemleri için yakınlarının İzmir’e gelmesini beklediklerini dile getirdi.

Sayıner ileri yaşla birlikte yeme bozukluğu ve sıvı elektrolit dengesizliği yaşamıştı. Geçen yıl İzmir Eşrefpaşa Hastanesi’nde bu rahatsızlıklar nedeniyle tedavi görmüş, sağlığına kavuşmasının ardından ise taburcu edilmişti.

Uğurtan Sayıner, geçen seneki rahatsızlığı sonrasında sosyal medya hesabından şu mesajı yayınlamıştı: "Sayın basın mensubu arkadaşlarım ve çok kıymetli hayranlarım; son günlerde sosyal medya, TV ve basında çıkan sağlık durumumla ilgili olumsuz haberlerin hepsi gerçek dışıdır. Genel bir sağlık düzenlemesi için hastanede yatmaktayım. Sanılanın aksine sağlık durumum iyiye gitmekte. Bu süreçte bana desteği olan Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer ve eşi, hastanemizin kıymetli başhekimi, değerli dostlarım ve iyi dileklerini esirgemeyen siz çok kıymetli hayranlarıma sonsuz teşekkür ederim. ‘Cemiller ölmez’ diyor ve sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız"

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