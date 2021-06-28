MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner'in son röportajı ortaya çıktı: Sıramı bekliyorum

Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner'in son röportajı ortaya çıktı: Sıramı bekliyorum

28.06.2021 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı 77 yaşında hayatını kaybeden Bizimkiler dizisinin Cemil karakteri Uğurtan Sayıner'in son röportajı ortaya çıktı. Sayıner verdiği röportajda, "Bizimkiler’de oynayan 23 arkadaşım vefat etti. Ben de sıramı bekliyorum" demişti.

Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner'in son röportajı ortaya çıktı: Sıramı bekliyorum

1989-2002 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Bizimkiler dizisinin ‘Cemil’ karakterini canlandıran Uğurtan Sayıner, İzmir'de yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti.

Uğurtan Sayıner, İzmir'de yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı geçen yıl ağustos ayında hastaneye yatırılmıştı. 77 yaşındaki usta oyuncunun ileri yaşla beraber yeme bozukluğu ve sıvı elektronik dengesizliği sebebiyle kilo kaybı yaşamıştı.

1024xauto (1)

Sayıner, sağlık sorunları yaşamadan önce İzmir Karşıyaka'da Uğurtan Sayıner Gösteri ve Sanat Merkezinde tiyatro gösterimi sunuyordu.
bizimkiler-ugurtansayginer_16_9_1596709766_16_9_1624810665

“SIRAMI BEKLİYORUM” DEMİŞTİ

Sayıner, yaptığı son röportajda, “Bizimkiler'de oynayan 23 arkadaşım vefat etti. Neredeyse bir tek ben kaldım. Ben de sıramı bekliyorum. Bizimkiler çok kalabalık bir ekipti ve ekipteki bütün arkadaşlar bir birileriyle daha önce tanışıyordu. O yüzden çok sıcak oldu Bizimkiler. Ben Ercan Yazgan’ın bakışlarından bana ne demek istediğini anlıyordum. Keza Aygut Oray’ın, Sabri beyin… Bu alışveriş meselesi. Şimdi onlar gitti ben ne yapacağım. Neyse ki Şehmuz kardeşimiz var. O bir takım kardeşlerimin yerini dolduruyor” ifadelerini kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lisaveta Karibskaya istedi, Sergen Yalçın Ukrayna'ya uçtuLisaveta Karibskaya istedi, Sergen Yalçın Ukrayna'ya uçtu
PARTNERYıllar onu çok değiştirdi! Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyorYıllar onu çok değiştirdi! Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor
MasterChef'e damga vurdu! Hikayesiyle tüyleri diken diken ettiMasterChef'e damga vurdu! Hikayesiyle tüyleri diken diken etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Temmuz genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Temmuz genelgesi

Bizimkiler dizisinin Cemil'i tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner vefat etti

Bizimkiler dizisinin Cemil'i tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner vefat etti

Takla atan otomobilin sürücüsü: Bir sigara verin, gözünüzü seveyim

Takla atan otomobilin sürücüsü: Bir sigara verin, gözünüzü seveyim

27 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

27 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Marmaris'te orman yangını! Bir personel şehit oldu

Marmaris'te orman yangını! Bir personel şehit oldu

İngiltere'de bir otobüs durağında Savunma Bakanlığına ait gizli belgeler bulundu

İngiltere'de bir otobüs durağında Savunma Bakanlığına ait gizli belgeler bulundu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Polis olan kızının yeni imajını paylaştı

Polis olan kızının yeni imajını paylaştı

Kocasına üstsüz poz verip sonra da paylaştı

Kocasına üstsüz poz verip sonra da paylaştı

Mastürbasyon skandalını hatırlattı! İtirafı şaşırttı

Mastürbasyon skandalını hatırlattı! İtirafı şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.