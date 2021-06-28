Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner'in son röportajı ortaya çıktı: Sıramı bekliyorum

1989-2002 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Bizimkiler dizisinin ‘Cemil’ karakterini canlandıran Uğurtan Sayıner, İzmir'de yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti.

Uğurtan Sayıner, İzmir'de yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı geçen yıl ağustos ayında hastaneye yatırılmıştı. 77 yaşındaki usta oyuncunun ileri yaşla beraber yeme bozukluğu ve sıvı elektronik dengesizliği sebebiyle kilo kaybı yaşamıştı.

Sayıner, sağlık sorunları yaşamadan önce İzmir Karşıyaka'da Uğurtan Sayıner Gösteri ve Sanat Merkezinde tiyatro gösterimi sunuyordu.



“SIRAMI BEKLİYORUM” DEMİŞTİ

Sayıner, yaptığı son röportajda, “Bizimkiler'de oynayan 23 arkadaşım vefat etti. Neredeyse bir tek ben kaldım. Ben de sıramı bekliyorum. Bizimkiler çok kalabalık bir ekipti ve ekipteki bütün arkadaşlar bir birileriyle daha önce tanışıyordu. O yüzden çok sıcak oldu Bizimkiler. Ben Ercan Yazgan’ın bakışlarından bana ne demek istediğini anlıyordum. Keza Aygut Oray’ın, Sabri beyin… Bu alışveriş meselesi. Şimdi onlar gitti ben ne yapacağım. Neyse ki Şehmuz kardeşimiz var. O bir takım kardeşlerimin yerini dolduruyor” ifadelerini kullanmıştı.

