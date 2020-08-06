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Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Saygıner yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 15:06 | Son Güncelleme

Sağlık sorunları ile mücadele eden 'Bizimkiler'in 'Cemil'i Uğurtan Sayıner'in son durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sayıner için sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Berna Laçin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslendi. Laçin, bir süre sonra yaptığı paylaşımda ise, "Geri dönüş yapıldı, ilgileniliyor. Kamuoyunun bilgisine..." ifadelerini kullandı.

Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Saygıner yardım bekliyor

'Bizimkiler'de canlandırdığı 'Cemil' karakteriyle 90'lı yıllara damgasını vuran 76 yaşındaki Uğurtan Sayıner, son günlerde sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Sayıner'in durumunun ağır olduğu ve acilen hastanede tedavi edilmesi gerektiği Twitter'dan duyuruldu.

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Çıkan haberlerin ardından oyuncu Berna Laçin de Uğurtan Saygıner ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Laçin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e Twitter hesabından, "İlginizi ve yardımınızı rica ediyoruz" sözleriyle seslendi.

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Laçin, bir süre sonra yaptığı paylaşımda ise, "Geri dönüş yapıldı, ilgileniliyor. Kamuoyunun bilgisine..." ifadelerini kullandı.

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