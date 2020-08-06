Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Saygıner yardım bekliyor

'Bizimkiler'de canlandırdığı 'Cemil' karakteriyle 90'lı yıllara damgasını vuran 76 yaşındaki Uğurtan Sayıner, son günlerde sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Sayıner'in durumunun ağır olduğu ve acilen hastanede tedavi edilmesi gerektiği Twitter'dan duyuruldu.

Çıkan haberlerin ardından oyuncu Berna Laçin de Uğurtan Saygıner ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Laçin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e Twitter hesabından, "İlginizi ve yardımınızı rica ediyoruz" sözleriyle seslendi.



Laçin, bir süre sonra yaptığı paylaşımda ise, "Geri dönüş yapıldı, ilgileniliyor. Kamuoyunun bilgisine..." ifadelerini kullandı.

