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Bizimkiler’in Cemil’i, Uğurtan Sayıner'in cenaze programı belli oldu

29.06.2021 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki evinde, dün yaşamını yitiren Bizimkiler dizisinin Cemil’i, dizi oyuncusu ve tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner’in (77) cenazesi, 29 Haziran Salı günü Karşıyaka Ahmet Piriştina Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenin ardındanÿson yolculuğuna uğurlanacak.

Bizimkiler’in Cemil’i, Uğurtan Sayıner'in cenaze programı belli oldu

Türk televizyonuna damga vuran, 1989-2002 yılları arasında yayınlanan ’Bizimkiler’ dizisinde Cemil karakterini canlandıran Uğurtan Sayıner, 27 Haziran Pazar günü yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle Karşıyaka’daki evinde yaşamını yitirdi.

Kendisi gibi tiyatro oyuncusu olan Osman Avcı ile ev arkadaşı olan Sayıner’in ölümü, sevenlerini yasa boğdu. İktisat fakültesi mezunu olan ve 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başlayan Sayıner için, Salı günü saat 14.00’te Karşıyaka Ahmet Piriştina Kültür Merkezi’nde tören düzenlenecek. Buradaki törenin ardından Sayıner’in cenazesi Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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Sayıner, ileri yaşla beraber, yeme bozukluğu ve sıvı elektronik dengesizliği nedeniyle geçen yıl İzmir Eşrefpaşa Hastanesi’nde tedavi görmüş, sağlığına kavuşması sonrası taburcu edilmişti.

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