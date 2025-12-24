Ünlü yapımcı Timur Savcı gözaltına alındı! İşte gerekçe

Ünlü isimlere yönelik olarak gerçekleştirilen "uyuşturucu" operasyonu devam ediyor. Medyadaki ve dizi-film sektöründeki birçok kişinin dahil olduğu soruşturma her geçen gün derinleşiyor.

SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ VERECEK

Son olarak, TİMS&B Prodüksiyon'un CEO'su, ünlü yapımcı Timur Savcı "uyuşturucu" operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Savcı'nın saç ve kan örneği vermek için Adli Tıp'a sevk edileceği öğrenildi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Operasyona dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülmekte olan 2025/265190 soruşturma numaralı dosya kapsamında; TCK 190 ve 191 inci maddeler uyarınca Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma, Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından 24 Aralık 2025 tarihinde şüpheli Yusuf TİMUR SAVCI (TİMS&B Prodüksiyon CEO'su) talimatımız gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınmış olup; biyolojik materyallerden ( kan, kıl vb ) numune alınması amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edildikten sonra ifade alma işlemleri için Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecektir. Soruşturma gizlilik ve titizlikle devam etmektedir."