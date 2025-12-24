MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ünlü yapımcı Timur Savcı gözaltına alındı! İşte gerekçe

Ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturması giderek derinleşiyor. Eşref Rüya, Kavak Yelleri, Ölümlü Dünya, Oflu Hoca'nın Şifresi gibi birçok dizi ve filmin yapımcısı, TİMS&B Prodüksiyon CEO'su Timur Savcı uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Ünlü yapımcı Timur Savcı gözaltına alındı! İşte gerekçe
Öznur Yaslı İkier

Ünlü isimlere yönelik olarak gerçekleştirilen "uyuşturucu" operasyonu devam ediyor. Medyadaki ve dizi-film sektöründeki birçok kişinin dahil olduğu soruşturma her geçen gün derinleşiyor.

SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ VERECEK

Son olarak, TİMS&B Prodüksiyon'un CEO'su, ünlü yapımcı Timur Savcı "uyuşturucu" operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Savcı'nın saç ve kan örneği vermek için Adli Tıp'a sevk edileceği öğrenildi.

Ünlü yapımcı Timur Savcı gözaltına alındı! İşte gerekçe 1

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Operasyona dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülmekte olan 2025/265190 soruşturma numaralı dosya kapsamında; TCK 190 ve 191 inci maddeler uyarınca Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma, Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından 24 Aralık 2025 tarihinde şüpheli Yusuf TİMUR SAVCI (TİMS&B Prodüksiyon CEO'su) talimatımız gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınmış olup; biyolojik materyallerden ( kan, kıl vb ) numune alınması amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edildikten sonra ifade alma işlemleri için Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecektir. Soruşturma gizlilik ve titizlikle devam etmektedir."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sinan Akçıl'a icra takibi! 10 yıldır ücret ödemedi Sinan Akçıl'a icra takibi! 10 yıldır ücret ödemedi
Soruşturmada sır perdesi aralanıyor! "Sen öldürdün..." mesajı ortaya çıktıSoruşturmada sır perdesi aralanıyor! "Sen öldürdün..." mesajı ortaya çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü sosyal medyayı salladı

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü sosyal medyayı salladı

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

2026 asgari ücret zammı belli oldu

2026 asgari ücret zammı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.