Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter Silivri'ye sevk edildi! 'Şiddet gördü' iddiası

Yalova'daki evinin 6. kattaki penceresinden 26 Eylül'de düşen sanatçı Güllü'nün (52) ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu emniyetteki ifadesinde Güllü'yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ittiğini öne sürmüştü. Güllü'nün kızı Tuğyan "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Gebze Kadın Cezaevi’ne gönderilen Tuğyan Ülkem Gülter’in şiddete maruz kaldığı iddiası gündeme geldi. NTV'nin haberine göre; Tuğyan Ülkem Gülter, Gebze Cezaevi'nden Silivri Cezaevi’ne nakledildi.

NE OLMUŞTU?

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı Güllü olarak bilinen Gül Tut, 26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında Çınarcık'taki altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti.

AVUKATLARI DAVADAN ÇEKİLDİ

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları dosyadan çekilme kararı almıştı. Gülter'in henüz suçlu olup olmadığının bilinmediğini belirten avukatlar, "En başında dedik ki dosyada en ufak bir şüphe hissedersek dosyadan çekileceğimizi söylemiştik. Bizim nezdimizde yeterli şüphe oluştu. Güllü'nün manevi mirasına saygı adına davadan çekildik" dedi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, yaptığı açıklamada Gülter ve Ulu'nun 4 farklı zamanda verdikleri ifadelerin birbiriyle uyuşmadığını ve çelişkili olduğunu ifade etmiş, "İğneyle kuyu kazdık" ifadelerini kullanmıştı.