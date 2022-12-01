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Bizimkiler'in Ulviye'si Güzin Çorağan'ın eşi Tayfun Çorağan'dan 'vefasızlık' haberlerine isyan etti

01.12.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bizimkiler'in Ulviye'si Güzin Çorağan, geçtiğimiz günlerde vefat etti. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde son yolculuğuna uğurlanan Çorağan'a vefasızlık yapıldığı iddia edildi. Güzin Çorağan'ın eşi Tayfun Çorağan, sessizliğini gazeteci Arif Hür'e bozdu. İşte ilk açıklaması...

Bizimkiler'in Ulviye'si Güzin Çorağan'ın eşi Tayfun Çorağan'dan 'vefasızlık' haberlerine isyan etti

Bizimkiler dizisinde oynadığı ‘Almancı Davut’un eşi’ rolüyle tanınan oyuncu Güzin Çorağan, Balıkesir’in Gömeç ilçesindeki evinde 79 yaşında yaşamını yitirdi. Çorağan’ın cenazesi Gömeç’te toprağa verildi.

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Çorağan’ın defnedildiği cenaze töreniyle ilgili ‘vefasızlık,’ yorumları sosyal medyada dikkat çekti. Güzin Çorağan'ın kendisi gibi oyuncu eşi Tayfun Çorağan, sessizliğini gazeteci Arif Hür'e bozdu.

"ACIMI PERÇİNLEDİ"

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Tayfun Çorağan açıklamasında, "Vefasızlık başlıklı paylaşımlar etrafta kol geziyor. Güzin'e asla vefasızlık yapılmamıştır. Burada bulunan dostlarımız cenazeye katılmıştır. Bizimkiler'in Bilge'si Bensu Orhunöz, Güzin'i yıkamıştır. Uzaktaki arkadaşlarımız ise telefonumu susturmadılar. 'Vefasızlık' türündeki başlıklar acımı perçinledi, çok üzgünüm" şeklinde konuştu.

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