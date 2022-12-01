Bizimkiler'in Ulviye'si Güzin Çorağan'ın eşi Tayfun Çorağan'dan 'vefasızlık' haberlerine isyan etti

Bizimkiler dizisinde oynadığı ‘Almancı Davut’un eşi’ rolüyle tanınan oyuncu Güzin Çorağan, Balıkesir’in Gömeç ilçesindeki evinde 79 yaşında yaşamını yitirdi. Çorağan’ın cenazesi Gömeç’te toprağa verildi.

Çorağan’ın defnedildiği cenaze töreniyle ilgili ‘vefasızlık,’ yorumları sosyal medyada dikkat çekti. Güzin Çorağan'ın kendisi gibi oyuncu eşi Tayfun Çorağan, sessizliğini gazeteci Arif Hür'e bozdu.

"ACIMI PERÇİNLEDİ"

Tayfun Çorağan açıklamasında, "Vefasızlık başlıklı paylaşımlar etrafta kol geziyor. Güzin'e asla vefasızlık yapılmamıştır. Burada bulunan dostlarımız cenazeye katılmıştır. Bizimkiler'in Bilge'si Bensu Orhunöz, Güzin'i yıkamıştır. Uzaktaki arkadaşlarımız ise telefonumu susturmadılar. 'Vefasızlık' türündeki başlıklar acımı perçinledi, çok üzgünüm" şeklinde konuştu.

