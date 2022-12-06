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Bizimkiler'in Ulviye'si Güzin Çorağan'ın son görüntüsü ortaya çıktı! Yürek burkan anlar...

06.12.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bizimkiler dizisinde oynadığı ‘Almancı Davut’un eşi’ rolüyle tanınan oyuncu Güzin Çorağan, Balıkesir’in Gömeç ilçesindeki evinde 79 yaşında yaşamını yitirdi. Çorağan'ın ortaya çıkan son görüntüsü yürekleri burktu.

"Bizimkiler" dizisinde 'Almancı Davut’un eşi rolüyle (Ulrike/Ulviye) hafızalara kazınan Güzin Çorağan 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Çorağan'ın ölüm haberini meslektaşı Zafer Algöz duyurmuştu.

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Çorağan’ın defnedildiği cenaze töreniyle ilgili ‘vefasızlık,’ yorumları sosyal medyada dikkat çekti. Güzin Çorağan'ın kendisi gibi oyuncu eşi Tayfun Çorağan yaptığı açıklamada, "Vefasızlık başlıklı paylaşımlar etrafta kol geziyor. Güzin'e asla vefasızlık yapılmamıştır. Burada bulunan dostlarımız cenazeye katılmıştır. Bizimkiler'in Bilge'si Bensu Orhunöz, Güzin'i yıkamıştır. Uzaktaki arkadaşlarımız ise telefonumu susturmadılar. 'Vefasızlık' türündeki başlıklar acımı perçinledi, çok üzgünüm" demişti.

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Ünlü oyuncu Güzin Çorağan'ın son görüntülerini kendisi gibi oyuncu olan eşi Tayfun Çoğrağan paylaştı. Görüntülerde Güzin Çorağan'ın köpeklerini sevdiği görülüyor.

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