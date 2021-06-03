bizz@kampüs'te 1.556 takım Ülker Hanımeller için yarıştı

İSTANBUL (AA) - Üniversitelerin 3'üncü, 4'üncü sınıf ve yüksek lisans öğrencilerinin Ülker’in en sevilen markaları için geliştirdiği yenilikçi pazarlama fikirlerinin yarıştığı bizz@kampüs'e bu yıl 180 farklı üniversiteden 1556 takım ve 3.704 öğrencinin başvurduğu bildirildi.

Ülker'den yapılan açıklamaya göre, bizz@kampüs'te, "Cookie Monsters" takımının "Ülker Hanımeller" için hazırladığı proje birinci oldu.

Bu yıl 10'uncu kez düzenlenen, yarışmanın ödül töreni çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Bu yıl 180 farklı üniversiteden 1.556 takım ve 3.704 öğrencinin başvurduğu bizz@kampüs'e bugüne kadar 10 binden fazla takım, 30 bini aşkın öğrenci katıldı.

Yarışmada birinciliğe Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencileri Ekin Ömür ve Nagihan Aslanhan'ın oluşturduğu "Cookie Monsters" takımının projesi seçilirken, ikincilik ödülüne Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Endüstri ve İşletme Mühendisliği Bölümleri öğrencileri Melisa Şimşek, Melih Çalım ve Çağla Çalışkan'ın kurduğu "Genç Kafası" takımının projesi, üçüncülük ödülüne ise Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık, Sinema ve Televizyon bölümü öğrencileri Yağmur Deniz Aydın ve Suhan Sürmeli'nin "Süper Limonlar" takımının projesi layık görüldü. İlk üçe girenlere uzun dönem staj imkanının da sağlandığı yarışmada; birinci olan takım 20 bin TL, ikinci olan takım 15 bin TL ve üçüncü olan takım da 10 bin TL para ödülü kazandı.