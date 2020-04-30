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Bjelica’dan Fenerbahçe iddialarına cevap

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.04.2020 19:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna geçeceği iddia edilen Hırvat teknik adam Nenad Bjelica sarı lacivertli kulüple ilgili iddialara yanıt verdi.

Bjelica’dan Fenerbahçe iddialarına cevap

Fenerbahçe ile görüştüğü iddialara ortaya atılan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, ülkesinin medyasına konuştu.

Hırvatistan yayını Index’e konuşan Bjelica, Fenerbahçe’den bir teklif gelmediğini söyledi.

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜĞÜM SÖYLENİYOR AMA..."

Nenad Bjelica, açıklamasında, "Fenerbahçe ile görüştüğüm söyleniyor ama ben kimseyle görüşmedim. Pazar günü de şehre gideceğim. Ne biriyle görüştüm ne de pazarlık ettim" ifadelerine yer verdi.

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