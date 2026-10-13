Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi hırsızlık şoku! 2 kişi gözaltında

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Barcelona'da Joan Garcia'nın evi hırsızların hedefi oldu. Polis soruşturmasında Jules Kounde'nin evinin çevresinde de keşif yapıldığı ortaya çıkarken, olaylarla bağlantılı iki şüpheli gözaltına alındı.

JOAN GARCIA'NIN EVİNE GİRDİLER

Barcelona'nın kalecisi Joan Garcia'nın Baix Llobregat bölgesindeki evinde yaşanan hırsızlıkla ilgili polis ekipleri kapsamlı bir soruşturma yürüttü. Katalonya Özerk Polisi Mossos d'Esquadra, bölgedeki benzer konut hırsızlıklarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki kişiyi takibe aldı.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin operasyonunda 58 ve 42 yaşlarındaki iki şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, Garcia'nın evindeki hırsızlık olayının yanı sıra bölgedeki diğer konutlara yönelik olaylarla da bağlantılı oldukları değerlendiriliyor.

KOUNDE'NİN EVİNİ DE GÖZETLEMİŞLER

Soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası kayıtları, şüphelilerin Jules Kounde'nin evinin çevresinde de keşif yaptığını ortaya koydu. Görüntülerde, zanlıların Fransız futbolcunun evine girmeye çalıştıklarına dair bulguların incelendiği, ancak konuta giremediklerinin belirlendiği aktarıldı.

Şüpheliler emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.