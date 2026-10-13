Beşiktaş'ın eski hocası Valerien Ismael Türkiye'ye geri dönüyor!

Samsunspor'da Thorsten Fink döneminin sona ermesinin ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. Yabancı teknik adam üzerinde duran Karadeniz ekibinin, Valerien Ismael'in yanı sıra farklı isimleri de değerlendirdiği ve nihai kararın yönetim kurulu toplantısında alınacağı belirtildi.

VALERİEN ISMAEL İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gazeteci Reşat Can Özbudak'ın aktardığı bilgiye göre Samsunspor yönetimi, teknik direktör adayları arasında yer alan Valerien Ismael ile bir görüşme yaptı.

Fransız teknik adamın yanı sıra başka isimlerin de gündemde olduğu belirtilirken, yönetimin seçenekleri değerlendirmek üzere bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmelerin ardından yeni teknik direktör konusunda karar verilmesi planlanıyor.

SAMSUNSPOR'DA FİNK DÖNEMİ SONA ERDİ

Samsunspor'da yapılan görüşmelerin ardından Alman teknik direktör Thorsten Fink ile yolların ayrılması kararlaştırıldı. İlk toplantıda ayrılık yönünde karar çıkmadığı belirtilse de sonraki görüşmelerin ardından Fink dönemi sona erdi.

ÖNCELİK YABANCI TEKNİK ADAM

Yeni teknik direktör arayışına başlayan Samsunspor'da önceliğin yabancı bir çalıştırıcı olduğu ifade ediliyor. Daha önce ülkemizde Beşiktaş'ta da görev alan Valerien Ismael'in yanı sıra Trabzonspor'da yer almış Nenad Bjelica ve diğer adayların da değerlendirildiği süreçte, yönetim kurulunun yapacağı toplantı belirleyici olacak.

Kırmızı-beyazlıların toplantının ardından teknik direktör konusundaki yol haritasını netleştirmesi bekleniyor.