BJK Altay maçı ne zaman? BJK Altay maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de Konyaspor'un attığı golle hayalleri yıkılan Beşiktaş, önündeki maçlara hazırlanıyor. Galibiyet hedefli ilerleyen takım, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Altay ile karşı karşıya gelecek. Peki BJK Altay maçı ne zaman? BJK Altay maçı saat kaçta? İşte merak edilenler...

BEŞİKTAŞ - ALTAY NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda eşleşmeler netleşti. Kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapıldı ve seribaşı unvanıyla katılan Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’ndaki rakibi Süper Lig ekiplerinden Altay oldu. Beşiktaş - Altay maçı 30 Aralık Perşembe günü oynanacak. Maç, 21.00'da başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakaları; 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Beşiktaş- Altay maçı Vodafone Park’ta oynanacak . Sporseverler Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçlarını A Spor ve atv'den canlı izleyebilir. Maçların net tarihi ve saatleri önümüzdeki günlerde belli olacak.

