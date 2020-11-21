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BKM’den öğretmenlere günü indirimi

BURSA HABERLERİ  | 21.11.2020 14:00 | Son Güncelleme

Avrupa’nın en büyük kitabevi olan BKM Kitap, 24 Kasım Öğretmenler Günü için kampanyalar başlattı.Mağazalarında geçerli olacak olan kampanyada ofis malzemelerinde ve ajandalarda yüzde 30 indirim yapan BKM Kitap, ayrıca kitaplarda 3 al 2 öde fırsatından da yararlanabileceklerlerini duyurdu.

Avrupa’nın en büyük kitabevi olan BKM Kitap, 24 Kasım Öğretmenler Günü için kampanyalar başlattı.
Mağazalarında geçerli olacak olan kampanyada ofis malzemelerinde ve ajandalarda yüzde 30 indirim yapan BKM Kitap, ayrıca kitaplarda 3 al 2 öde fırsatından da yararlanabileceklerlerini duyurdu. 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel, alışveriş yapan öğretmenlere kasalarda kitap ayracı da hediye edilecek. BKM Kitap Kampanyalar Yöneticisi Meltem Demirdöğen “24 Kasım Öğretmenler Günü için öğretmenlerimize ufak bir jest yaptık ve indirimleri öğretmenlerimizin ihtiyaçlarına göre belirledik. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlar, emekleri için her birine teşekkür ederiz. Ayrıca online alışverişlerde büyük kasım indirimleri internet adresimizden devam ediyor ” şeklinde konuştu.

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