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Blake Griffin, Kendall Jenner'ı çabuk unuttu

NBA HABERLERİ  | 19.07.2018 15:10 | Son Güncelleme

NBA'de Detroit Pistons forması giyen Blake Griffin, Kendall Jenner'dan ayrıldıktan sonra yeni sevgilisi Francesco Aiello ile tatilde görüntülendi.

Blake Griffin, Kendall Jenner'ı çabuk unuttu

Blake Griffin, Kendall Jenner'ı çabuk unuttu

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NBA'de Detroit Pistons forması giyen Blake Griffin, yeni sevgilisiyle görüntülendi.

NBA'de Detroit Pistons forması giyen Blake Griffin, yeni sevgilisiyle görüntülendi.
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Griffin, bir süre önce ünlü manken sevgilisi Kendall Jenner ile ayrılmıştı.

Griffin, bir süre önce ünlü manken sevgilisi Kendall Jenner ile ayrılmıştı.
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ABD'li oyuncu, bu ayrılık sonrasında Francesca Aiello ile bir ilişkiye başladı.

ABD'li oyuncu, bu ayrılık sonrasında Francesca Aiello ile bir ilişkiye başladı.
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Blake Griffin, Kendall Jenner'ı çabuk unuttu

Blake Griffin, Kendall Jenner'ı çabuk unuttu
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Blake Griffin, Kendall Jenner'ı çabuk unuttu

Blake Griffin, Kendall Jenner'ı çabuk unuttu
6 / 17

Blake Griffin, Kendall Jenner'ı çabuk unuttu

Blake Griffin, Kendall Jenner'ı çabuk unuttu
7 / 17

Blake Griffin, Kendall Jenner'ı çabuk unuttu

Blake Griffin, Kendall Jenner'ı çabuk unuttu
8 / 17

Blake Griffin, Kendall Jenner'ı çabuk unuttu

Blake Griffin, Kendall Jenner'ı çabuk unuttu
9 / 17

Blake Griffin, Kendall Jenner'ı çabuk unuttu

Blake Griffin, Kendall Jenner'ı çabuk unuttu
10 / 17

Blake Griffin, Kendall Jenner'ı çabuk unuttu

Blake Griffin, Kendall Jenner'ı çabuk unuttu
11 / 17

Blake Griffin, Kendall Jenner'ı çabuk unuttu

Blake Griffin, Kendall Jenner'ı çabuk unuttu
12 / 17

Blake Griffin, Kendall Jenner'ı çabuk unuttu

Blake Griffin, Kendall Jenner'ı çabuk unuttu
13 / 17

Blake Griffin, Kendall Jenner'ı çabuk unuttu

Blake Griffin, Kendall Jenner'ı çabuk unuttu
14 / 17

Blake Griffin, Kendall Jenner'ı çabuk unuttu

Blake Griffin, Kendall Jenner'ı çabuk unuttu
15 / 17

Blake Griffin, Kendall Jenner'ı çabuk unuttu

Blake Griffin, Kendall Jenner'ı çabuk unuttu
16 / 17

Blake Griffin, Kendall Jenner'ı çabuk unuttu

Blake Griffin, Kendall Jenner'ı çabuk unuttu
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Blake Griffin, Kendall Jenner'ı çabuk unuttu

Blake Griffin, Kendall Jenner'ı çabuk unuttu
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Anahtar Kelimeler:
blake griffin Kendall Jenner Francesco Aiello

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