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Blake Lively ve Ryan Reynolds Met Gala'ya damga vurdu

03.05.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin en önemli moda etkinliklerinden biri olan Met Gala'da kırmızı halı yürüyüşü dün gece gerçekleşti. Moda Antolojisi temasıyla gerçekleşen etkinlikte Blake Lively ve eşi Ryan Reynolds en dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

Blake Lively ve Ryan Reynolds Met Gala'ya damga vurdu

Moda dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan Met Gala, dün gerçekleşti.

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Metropolitan Müzesi Kostüm Sanatı Enstitüsü için düzenlenen etkinliğe ünlüler adeta akın etti.

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“Moda antolojisi” temasıyla düzenlenen etkinlikte ünlülerin giydiği tasarımlar ve kıyafetler gündem oldu. Bazı ünlülerin tercih ettiği tasarımlar beğeni toplarken bazılarının ise “değişik tarzda” gelmeleri olay oldu.

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Blake Lively ve eşi Ryan Reynolds’un tercih ettiği tasarımlar büyük beğeni topladı.

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Eşi Ryan Reynolds ile törene katılan Lively’nin elbisesiyle New York’un mimarisinden ilham aldığını söyledi.

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Blake Lively
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