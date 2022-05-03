Blake Lively ve Ryan Reynolds Met Gala'ya damga vurdu

Moda dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan Met Gala, dün gerçekleşti.

Metropolitan Müzesi Kostüm Sanatı Enstitüsü için düzenlenen etkinliğe ünlüler adeta akın etti.

“Moda antolojisi” temasıyla düzenlenen etkinlikte ünlülerin giydiği tasarımlar ve kıyafetler gündem oldu. Bazı ünlülerin tercih ettiği tasarımlar beğeni toplarken bazılarının ise “değişik tarzda” gelmeleri olay oldu.

Blake Lively ve eşi Ryan Reynolds’un tercih ettiği tasarımlar büyük beğeni topladı.

Eşi Ryan Reynolds ile törene katılan Lively’nin elbisesiyle New York’un mimarisinden ilham aldığını söyledi.



