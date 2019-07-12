Blu TV'nin mini dizisi Pavyon ne zaman başlıyor? Pavyon nerede çekildi?

"Yeşilçam filmlerinde erkeklerin kadınları kurtararak kahramana dönüştükleri pavyonlar aslında nasıl yerler?" BluTV'nin yepyeni içeriği 'Pavyon', bu soruya gece hayatının gerçek kahramanları eşliğinde cevap bulacak. 5 bölümden oluşan mini kurmaca belgesel dizi, 12 Temmuz Cuma gününden itibaren BluTV'de ekranlara gelecek.

MERAK UYANDIRAN YENİ MİNİ-DİZİ 'PAVYON', 12 TEMMUZ CUMA BAŞLIYOR!

Senaryosunu ve yönetmenliğini Sami Öztürk'ün üstlendiği, yapımcı koltuğundaysa Enver Arcak'ın oturduğu 'Pavyon'da, ekran başındakiler özellikle Ankara'yla özdeşleşen bu "oldukça yerli" eğlence hayatının perde arkasına tanık olacaklar.

Tanıtım videosuyla merak uyandıran dizi, Yeşilçam'dan günümüze popüler kültürün bir parçasına dönüşen "pavyon kültürü"nü yalın ve objektif bir dille ele alarak izleyicilere sıra dışı gözüken gerçek bir dünyanın perdelerini aralayacak.



