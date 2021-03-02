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BluTV'nin Acans dizisinden ilk fragman yayınlandı! Acans zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

02.03.2021 22:16 | Son Güncelleme:
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BluTV, yeni özel yapımlarını üyelerine sunmaya devam ediyor. Başrollerini Bülent Emrah Parlak, Algı Eke ve Derya Alabora’nın paylaştığı yeni komedi dizisi ‘Acans’ın yayın tarihi belli oldu.

Başrollerini Bülent Emrah Parlak, Algı Eke ve Derya Alabora’nın paylaştığı yeni komedi dizisi ‘Acans’ 11 Mart Perşembe günü izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Reklam dünyasının iç yüzünü komik bir dille anlatırken beyaz yakalıların da günlük hayatlarına dair komik ve eğlenceli anlar bulabileceği ‘Acans'ın yayın tarihi fragmanıyla birlikte açıklandı.

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İlk kez geçtiğimiz aylarda duyurulan BluTV’nin yeni özel yapım komedi dizisi ‘Acans’ın seyirciyle buluşmasına sayılı günler kaldı. 11 Mart Perşembe günü başlayacak olan ve başrollerinde Bülent Emrah Parlak, Algı Eke ile Derya Alabora’yı buluşturan dizinin fragmanı bugün görücüye çıktı. Yayınlanan fragman, ajansta yaşanan absürt anları gözler önüne sererken, izleyicileri ajansın ilginç karakterleriyle tanıştırıyor.

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Kafası bir hayli karışık ajans başkanı, her biri nevi şahsına münhasır çalışanları ile her bölüm kaprisli müşteriler, problemli ünlüler ve gündelik krizlerle uğraşmak zorunda olan bir reklam ajansının komik hikayesinin anlatıldığı ‘Acans’ın bölümlerine birçok ünlü isim de konuk oluyor. Ali İhsan Varol ve Mansur Ark'ın yer aldığı ilk fragman, diziye konuk olacak diğer sürpriz isimlere dair merakı da artırıyor.

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Oyuncu kadrosunda, Bülent Emrah Parlak, Algı Eke ve Derya Alabora’nın yanı sıra Birkan Akyol, Can Sertaç Adalıer ve Melisa Berberoğlu’nun bir araya geldiği ‘Acans’ın senaryosu Ayberk Çınar’ın kaleminden çıkarken dizinin yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu ve Can Yücel üstleniyor.

Renkli atmosferi ve izleyiciye kahkaha attıracak hikayesiyle ‘Acans’ 11 Mart Perşembe günü sadece BluTV’de!

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