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Boateng'in eşi Melissa Satta'nın pozu olay oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.07.2020 19:32 | Son Güncelleme

Sezonun sona ermesiyle Beşiktaş'tan ayrılan Kevin-Prince Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili paylaşımı, sosyal medyada on binlerce beğeni aldı. Takipçileri, Satta'nın düzgün fiziğine övgüler yağdırdı.

Boateng'in eşi Melissa Satta'nın pozu olay oldu

Devre arasında Beşiktaş'a kiralanan ve sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılan Kevin-Prince Boateng'in eşi Melissa Satta, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.Doğup büyüdüğü Sardunya Adası'nda tatilini sürdüren Satta, kırmızı bikinisiyle bir teknede poz verdi ve bu pozu Instagram hesabından paylaştı.

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DÜZGÜN FİZİĞİNE BÜYÜK ÖVGÜ

Satta'nın bu paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni alırken yapılan binlerce yorumda Satta'nın düzgün fiziğine övgüler yağdırıldı.Modellik de yapan Satta, 2012 yılında Boateng'le yaşadığı ilişkiye dair yaptığı açıklamalardan büyük pişmanlık duymuştu. Güzel model yaptığı açıklamada, "Günde yaklaşık 10 kez birlikte oluyoruz ve Boateng bu nedenle biraz sık sakatlanıyor" ifadelerini kullanmış ve dünya basınında gündem olmuştu.Satta, 8 yıl sonra o dönem yaptığı açıklamalardan pişmanlık duyduğunu belirterek sözlerinin ne derece sıkıntı yarattığının farkına vardığını itiraf etmişti.

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