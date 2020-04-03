SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Boateng, ırkçılıkla suçladığı Fransız doktora tepki gösterdi! "Gerizekalılar"

Boateng, ırkçılıkla suçladığı Fransız doktora tepki gösterdi! "Gerizekalılar"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.04.2020 17:17 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng'in Instagram paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Boateng, ırkçılıkla suçladığı Fransız doktora tepki gösterdi! "Gerizekalılar"

Beşiktaş'ın süperstarı Boateng, Instagram paylaşımı ile gündeme geldi. İzlediği bir haber kanalında çıkan habere tepki gösteren yıldız isim şu paylaşımı yaptı.

"GERİZEKALILAR, IRKÇILIĞA HAYIR!"

Boateng, 'Covid-19 aşısı Afrika'da denenmeli' diyen Fransız doktora tepki gösterdi: "Sakın Afrika'yı oyuncağınız gibi kullanmayın gerizekalılar!" notunu düşüp alt tarafa da "ırkçılığa hayır" yazısı ekledi.

EUrzlWmUMAIVbNN


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdıGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı
'Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra...''Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra...'
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boateng koronavirüs Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

TÜBİTAK'ta görevli profesör: Yapılmazsa milyonlar ölebilir

TÜBİTAK'ta görevli profesör: Yapılmazsa milyonlar ölebilir

Koronavirüse karşı büyük başarı! 15 saniyede öldürüyor

Koronavirüse karşı büyük başarı! 15 saniyede öldürüyor

Galatasaray'ın eski yıldızı koronavirüse yakalandı

Galatasaray'ın eski yıldızı koronavirüse yakalandı

Fatih Terim suç duyurusunda bulundu

Fatih Terim suç duyurusunda bulundu

Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte yanıtı

Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte yanıtı

Yıldız isimden F.Bahçe sinyali

Yıldız isimden F.Bahçe sinyali

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İşte Loris Karius'un yeni adresi!

İşte Loris Karius'un yeni adresi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Müthiş iddia: Beşiktaş'ın şikesi de belgeli!

Müthiş iddia: Beşiktaş'ın şikesi de belgeli!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boateng, ırkçılıkla suçladığı Fransız doktora tepki gösterdi! "Gerizekalılar"

Boateng'ten Fransız doktora tepki: "Gerizekalılar"

Dorukhan Toköz Instagram paylaşımıyla iddialara cevap verdi

Dorukhan Toköz'den iddialara yanıt geldi!

Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama

Dorukhan'ın menajerinden açıklama

Anderson Talisca: Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra...

'Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra...'

Ahmet Nur Çebi: Sağlık spordan önce gelir

Çebi: Sağlık spordan önce gelir

Mircea Lucescu'dan Beşiktaş sözleri

Mircea Lucescu'dan Beşiktaş sözleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.