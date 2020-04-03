Boateng, ırkçılıkla suçladığı Fransız doktora tepki gösterdi! "Gerizekalılar"

Beşiktaş'ın süperstarı Boateng, Instagram paylaşımı ile gündeme geldi. İzlediği bir haber kanalında çıkan habere tepki gösteren yıldız isim şu paylaşımı yaptı.

"GERİZEKALILAR, IRKÇILIĞA HAYIR!"

Boateng, 'Covid-19 aşısı Afrika'da denenmeli' diyen Fransız doktora tepki gösterdi: "Sakın Afrika'yı oyuncağınız gibi kullanmayın gerizekalılar!" notunu düşüp alt tarafa da "ırkçılığa hayır" yazısı ekledi.



