Boateng: Messi yüzünden futbolu bırakıyordum

Geçtiğimiz sezonun bir yarısını Beşiktaş'ta geçiren Ganalı oyuncu Boateng, Barcelona'ya transfer olduğu dönem hakkında konuştu.

Kevin-Prince Boateng, Katalan kulübünde bir dönem beraber oynadığı Messi hakkında da açıklamalarda bulundu.

"ESPANYOL ZANNETTİM"

33 yaşındaki Ganalı oyuncu açıklamasında; "Menajerim beni arayıp Barcelona'da oynayacaksın deyince, şehrin diğer takımı Espanyol'a gideceğimi sandım. Barça'nın beni arayacağına inanmıyordum." dedi.

"MESSI YÜZÜNDEN BIRAKACAKTIM"

2019 sezonunun ikinci yarısında Barcelona forması giyen Boateng, Messi için; "Messi ile beraber oynamak harikaydı. Her zaman Cristiano Ronaldo'nun en iyisi olduğunu söylemişimdir ama Leo başka bir şeydi. Onunla antrenmandayken ne kadar kötü olduğumu görüyordum. Bana futbolu bırakmayı bile düşündürdü." açıklamasında bulundu.

Kevin-Prince Boateng, kariyerini İtalya Serie B ekibi Monza'da sürdürüyor. Ganalı oyuncu, çıktığı 6 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.