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Boca Juniors 2 - 2 River Plate

FUTBOL HABERLERİ  | 12.11.2018 07:31 | Son Güncelleme

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası finali ilk ayağında, Boca Juniors ile River Plate 2-2 berabere kaldı.

Boca Juniors 2 - 2 River Plate

Güney Amerika futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finali, Arjantin'in köklü kulüpleri Boca Juniors ile River Plate'ı karşı karşıya getirdi. Çift maç usulündeki finalin ilk ayağı, başkent Buenos Aires'teki La Bombonera Stadı'nda oynandı.

Ev sahibi ekipten Abila'nın 33. dakikadaki golüne, River Plate 2 dakika sonra Pratto ile yanıt verdi. Boca Juniors, Benedetto 45+1'inci dakikadaki golüyle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

River Plate, Izquierdoz'un 61. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca müsabaka 2-2 sona erdi.

River Plate'in sahasındaki rövanş maçı, 24 Kasım Cumartesi günü yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Boca Juniors - River Plate Abila Pratto Benedetto Izquierdoz

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