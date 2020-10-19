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Boca Juniors Barcelona'ya dava açıyor

İSPANYA HABERLERİ  | 19.10.2020 07:24 | Son Güncelleme

Arjantin devi Boca Juniors, Şubat ayında Barcelona'nın bedelsiz transfer ettiği Santiago Ramos Mingo transferinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle dava açmaya hazırlanıyor.

Boca Juniors Barcelona'ya dava açıyor

Boca Juniors kulübü, Barcelona'ya Santiago Ramos Mingo transferi sebebiyle dava açtığını duyurdu.

Arjantin ekibinden yapılan açıklamada bu yılın başında Boca Juniors'ın yedek takımından Barcelona'nın bedelsiz transfer ettiği Santi Ramos Mingo'nun imzasında usulsüzlük olduğu iddia edildi. Boca Juniors kulübü başkamı Jorge Amor Ameal yaptığı açıklamada Barcelona'nın bu transferde barbarlık yaptığını söylerken, "Sözleşme yapılacağı zaman Mingo'nun menajeri var mıydı bilmiyoruz ancak Barcelona'yı mahkemeye veriyoruz. Bedelsiz transfer olurken birilerinin yanlış yapıp yapmadığını görmek istiyoruz. Potansiyeli olan bir oyuncu sonuç olarak buradan gitmiş oldu ancak dava açıyoruz" sözlerini kullandı.

Şubat 2020'de Barcelona'nın transferini açıkladığı 18 yaşındaki stoper Santiago Ramos Mingo, Barcelona ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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