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Boca Juniors Ever Banega'ya resmi teklif yaptı

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.06.2019 21:41 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Ever Banega'ya flaş bir teklif yapıldı. Arjantin'in dev ekibi, Ever Banega için Sevilla'ya resmi teklif yaptı. Boca'nın teklifinin 4 milyon euro olduğu belirtildi.

Boca Juniors Ever Banega'ya resmi teklif yaptı

Galatasaray'ın transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Ever Banega için Arjantin devi Boca Juniors'un resmi teklifte bulunduğu kaydedildi.

Arjantin medyasında yer alan habere göre sarı-lacivertli kulüp, 30 yaşındaki yıldız oyuncu için Sevilla'ya 4 milyon euroluk teklifini iletti.

GALATASARAY'IN TAVANI 5 MİLYON EURO

Galatasaray'ın İspanya'da 2.2 milyon euro kazanan 30 yaşındaki futbolcu için yıllık 3 milyon euro ve bonusları içeren bir teklif hazırladığı ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Arjantinli oyuncunun bonservisi için 5 milyon euroluk bir "tavan ücret" belirlediği ifade edildi.

BANEGA'DAN HARİKA FRİKİK

VACLIK: "SAHADA BİR DOMUZ GİBİ"

Öte yandan Sevilla'nın Çekyalı kalecisi Tomas Vaclik, ülkesinde verdiği röportajda Ever Banega'ya da değindi.

Arjantinli oyuncunun bu sezon 17 sarı kart ve 2 kırmızı kart gördüğünün hatırlatılması üzerine Vaclik, "O sahada bir yaban domuzu gibi ancak yine de kontrolünü sağlayabiliyor" diye konuştu.

458 MAÇTA 44 GOL

Piyasa değeri 20 milyon avro civarında olan Ever Banega son dört sezondur Sevilla forması giyiyor. Arjantin Millî Takımı ile 65 maça çıkan ve altı golü bulunan Benega'nın kulüp kariyerinde ise 458 maçta 44 golü var.

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Ever Banega Galatasaray sevilla boca juniors

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