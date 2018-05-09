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Boca Juniors Fernando Muslera'yı transfer listesine aldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.05.2018 08:09 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olan kaleci Muslera için şok eden bir iddia ortaya atıldı.

Boca Juniors Fernando Muslera'yı transfer listesine aldı

Arjantin devi Boca Juniors'ın, Galatasaray'ın 1 numarası Fernando Muslera'yı transfer listesine aldığı öğrenildi. Arjantin basınından El Dia'nın haberine göre; Boca, 31 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi için sezon sonunda G.Saray'ın kapısını çalabilir. Arjantin basınından El Dia'nın haberine göre; Boca, 31 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi için sezon sonunda G.Saray'ın kapısını çalabilir. (FOTOMAÇ)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray muslera

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