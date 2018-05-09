Boca Juniors Fernando Muslera'yı transfer listesine aldı

Arjantin devi Boca Juniors'ın, Galatasaray'ın 1 numarası Fernando Muslera'yı transfer listesine aldığı öğrenildi. Arjantin basınından El Dia'nın haberine göre; Boca, 31 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi için sezon sonunda G.Saray'ın kapısını çalabilir. Arjantin basınından El Dia'nın haberine göre; Boca, 31 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi için sezon sonunda G.Saray'ın kapısını çalabilir. (FOTOMAÇ)

