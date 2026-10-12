Bodo Glimt - Borussia Dortmund Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Bodo Glimt ile Borussia Dortmund, 14 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Aspmyra sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Bodo Glimt, güçlü bir rakip olan Borussia Dortmund'u konuk ediyor. İki takım da önemli bir mücadeleye hazırlanıyor.
Bodo Glimt (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 9 gol yedi. (Norveç Eliteserien) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 8 gol yedi.
Borussia Dortmund (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 3 gol atıp 2 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 11 gol atıp 4 gol yedi.
Bodo Glimt, son 5 maçında 3 galibiyet elde ederken, 2 maçta da mağlup oldu. Rakip Borussia Dortmund ise, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ile dikkat çekiyor.
Bodo Glimt kadrosunda Odin Björtuft (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Hakon Evjen (Sakat - Diz Sakatlığı), Joshua Kitolano (Sakat - Diz Sakatlığı), August Mikkelsen (Sakat - Kasığından Sakat), Magnus Riisnaes (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Isak Sjong (Sakat) yer almıyor.
Borussia Dortmund kadrosunda Filippo Mane (Sakat - Adale Problemi), Justin Lerma (Sakat - Adale Problemi), Giannis Konstantelias (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Emre Can (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Julian Ryerson (Şüpheli) ve Carney Chukwuemeka (Şüpheli) yer almıyor.
Borussia Dortmund'un önemli oyuncusu Serhou Guirassy, 2 golle takımın hücum üretiminde önemli bir rol üstleniyor.
Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) maçların tamamı berabere bitti. Bu maçlarda Bodo Glimt 2, Borussia Dortmund 2 gol attı.
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