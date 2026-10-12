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Bodo Glimt - Borussia Dortmund Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Bodo Glimt, Borussia Dortmund ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına odaklanıyor. İki takımın son durumu ve eksiklikleri hakkında her şeyi burada bulabilirsiniz.

Bodo Glimt - Borussia Dortmund Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Şampiyonlar Ligi
Bodo Glimt
Çarşamba 22:00
14.10.2026
Borussia Dortmund
Stadyum: Aspmyra Yayın: tabii Spor

Bodo Glimt ile Borussia Dortmund, 14 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Aspmyra sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Bodo Glimt, güçlü bir rakip olan Borussia Dortmund'u konuk ediyor. İki takım da önemli bir mücadeleye hazırlanıyor.

Lig Durumu

Borussia Dortmund

2. Almanya Bundesliga Ligi
O
5
G
4
B
1
M
0
P
13
11
Attığı Gol
4
Yediği Gol
+7
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Borussia Dortmund 11 / 4

İç Saha / Deplasman Performansı

Borussia Dortmund Deplasman
Oynanan Maç
2
G / B / M
2 / 0 / 0
Gol
4 – 2

Bodo Glimt (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 9 gol yedi. (Norveç Eliteserien) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 8 gol yedi.

Borussia Dortmund (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 3 gol atıp 2 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 11 gol atıp 4 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri
Bodo Glimt

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Bodo Glimt 3-1 Kristiansund BK Norveç Eliteserien G
  • 20.09.2026 Brann 2-1 Bodo Glimt Norveç Eliteserien M
  • 14.09.2026 Bodo Glimt 3-2 Sandefjord Norveç Eliteserien G
  • 10.09.2026 Bayern Münih 5-0 Bodo Glimt Şampiyonlar Ligi M
  • 04.09.2026 Fredrikstad 1-2 Bodo Glimt Norveç Eliteserien G
Borussia Dortmund B G G G G

tüm kulvarlar

  • 09.10.2026 Borussia Dortmund 2-2 Werder Bremen Almanya Bundesliga Ligi B
  • 19.09.2026 Vfb Stuttgart 0-1 Borussia Dortmund Almanya Bundesliga Ligi G
  • 12.09.2026 Borussia Dortmund 3-0 Paderborn 07 Almanya Bundesliga Ligi G
  • 08.09.2026 Borussia Dortmund 3-2 Villarreal Şampiyonlar Ligi G
  • 05.09.2026 TSG Hoffenheim 2-3 Borussia Dortmund Almanya Bundesliga Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Bodo Glimt, son 5 maçında 3 galibiyet elde ederken, 2 maçta da mağlup oldu. Rakip Borussia Dortmund ise, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ile dikkat çekiyor.

Eksik Oyuncular

Bodo Glimt

6 eksik
Odin Björtuft Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Hakon Evjen Sakat Diz Sakatlığı
Joshua Kitolano Sakat Diz Sakatlığı
August Mikkelsen Sakat Kasığından Sakat
Magnus Riisnaes Sakat Diz Sakatlığı
Isak Sjong Sakat

Borussia Dortmund

6 eksik
Filippo Mane Sakat Adale Problemi
Justin Lerma Sakat Adale Problemi
Giannis Konstantelias Sakat Ön Çapraz Bağı Yırtık
Emre Can Sakat Çapraz Bağlarından Sakat
Julian Ryerson Şüpheli
Carney Chukwuemeka Şüpheli

Bodo Glimt kadrosunda Odin Björtuft (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Hakon Evjen (Sakat - Diz Sakatlığı), Joshua Kitolano (Sakat - Diz Sakatlığı), August Mikkelsen (Sakat - Kasığından Sakat), Magnus Riisnaes (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Isak Sjong (Sakat) yer almıyor.

Borussia Dortmund kadrosunda Filippo Mane (Sakat - Adale Problemi), Justin Lerma (Sakat - Adale Problemi), Giannis Konstantelias (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Emre Can (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Julian Ryerson (Şüpheli) ve Carney Chukwuemeka (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Serhou Guirassy Serhou Guirassy Borussia Dortmund 2 Gol 2 Asist
Fabio Silva Fabio Silva Borussia Dortmund 2 Gol 1 Asist
Felix Nmecha Felix Nmecha Borussia Dortmund 2 Gol 0 Asist
Maximilian Beier Maximilian Beier Borussia Dortmund 1 Gol 1 Asist

Borussia Dortmund'un önemli oyuncusu Serhou Guirassy, 2 golle takımın hücum üretiminde önemli bir rol üstleniyor.

İkili Rekabet
0 Bodo Glimt
1 Beraberlik
0 Borussia Dortmund
  • 10.12.2025 Borussia Dortmund 2-2 Bodo Glimt Şampiyonlar Ligi

Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) maçların tamamı berabere bitti. Bu maçlarda Bodo Glimt 2, Borussia Dortmund 2 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Bodo Glimt - Borussia Dortmund maçı ne zaman?

14 Ekim 2026

Bodo Glimt - Borussia Dortmund maçı saat kaçta?

22:00

Bodo Glimt - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda?

Tabii Spor

Bodo Glimt - Borussia Dortmund maçında hangi oyuncular eksik?

Odin Björtuft, Hakon Evjen, Joshua Kitolano, August Mikkelsen, Magnus Riisnaes, Isak Sjong, Filippo Mane, Justin Lerma, Giannis Konstantelias, Emre Can, Julian Ryerson ve Carney Chukwuemeka.

Bodo Glimt ve Borussia Dortmund'un ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund Bodo/Glimt
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