Bodo Glimt - Borussia Dortmund Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Bodo Glimt Çarşamba 22:00 Borussia Dortmund

Bodo Glimt ile Borussia Dortmund, 14 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Aspmyra sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Bodo Glimt, güçlü bir rakip olan Borussia Dortmund'u konuk ediyor. İki takım da önemli bir mücadeleye hazırlanıyor.

Lig Durumu Borussia Dortmund 2. Almanya Bundesliga Ligi O 5 G 4 B 1 M 0 P 13 11 Attığı Gol 4 Yediği Gol +7 Averaj Gol Durumu (Toplam) Borussia Dortmund 11 / 4 İç Saha / Deplasman Performansı BD Borussia Dortmund Deplasman Oynanan Maç 2 G / B / M 2 / 0 / 0 Gol 4 – 2

Bodo Glimt (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 9 gol yedi. (Norveç Eliteserien) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 8 gol yedi.

Borussia Dortmund (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 3 gol atıp 2 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 11 gol atıp 4 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Bodo Glimt tüm kulvarlar Bodo Glimt 3-1 Kristiansund BK Norveç Eliteserien G

Brann 2-1 Bodo Glimt Norveç Eliteserien M

Bodo Glimt 3-2 Sandefjord Norveç Eliteserien G

Bayern Münih 5-0 Bodo Glimt Şampiyonlar Ligi M

Fredrikstad 1-2 Bodo Glimt Norveç Eliteserien G Borussia Dortmund B G G G G tüm kulvarlar Borussia Dortmund 2-2 Werder Bremen Almanya Bundesliga Ligi B

Vfb Stuttgart 0-1 Borussia Dortmund Almanya Bundesliga Ligi G

Borussia Dortmund 3-0 Paderborn 07 Almanya Bundesliga Ligi G

Borussia Dortmund 3-2 Villarreal Şampiyonlar Ligi G

TSG Hoffenheim 2-3 Borussia Dortmund Almanya Bundesliga Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Bodo Glimt, son 5 maçında 3 galibiyet elde ederken, 2 maçta da mağlup oldu. Rakip Borussia Dortmund ise, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ile dikkat çekiyor.

Eksik Oyuncular Bodo Glimt 6 eksik Odin Björtuft Hakon Evjen Joshua Kitolano August Mikkelsen Magnus Riisnaes Isak Sjong Borussia Dortmund 6 eksik Filippo Mane Justin Lerma Giannis Konstantelias Emre Can Julian Ryerson Carney Chukwuemeka

Bodo Glimt kadrosunda Odin Björtuft (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Hakon Evjen (Sakat - Diz Sakatlığı), Joshua Kitolano (Sakat - Diz Sakatlığı), August Mikkelsen (Sakat - Kasığından Sakat), Magnus Riisnaes (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Isak Sjong (Sakat) yer almıyor.

Borussia Dortmund kadrosunda Filippo Mane (Sakat - Adale Problemi), Justin Lerma (Sakat - Adale Problemi), Giannis Konstantelias (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Emre Can (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Julian Ryerson (Şüpheli) ve Carney Chukwuemeka (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Serhou Guirassy Borussia Dortmund 2 Gol 2 Asist Fabio Silva Borussia Dortmund 2 Gol 1 Asist Felix Nmecha Borussia Dortmund 2 Gol 0 Asist Maximilian Beier Borussia Dortmund 1 Gol 1 Asist

Borussia Dortmund'un önemli oyuncusu Serhou Guirassy, 2 golle takımın hücum üretiminde önemli bir rol üstleniyor.

İkili Rekabet 0 Bodo Glimt 1 Beraberlik 0 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-2 Bodo Glimt Şampiyonlar Ligi

Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) maçların tamamı berabere bitti. Bu maçlarda Bodo Glimt 2, Borussia Dortmund 2 gol attı.