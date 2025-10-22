Bodo/Glimt hocası Kjetil Knutsen'den Rams Park atmosferi için itiraf! ''Tıkaçlar işe yaramadı ve attım onları''

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a 3-1 kaybeden Bodo/Glimt teknik direktörü Kjetil Knutsen taraftarların yüksek sesi sebebiyle maç sırasında rahatsız olup kulak tıkacı kullanmıştı. Maçın ardından röportaj veren Knutsen, atmosferi anlattı. | Galatasaray haberleri ...

‘‘BAŞIM AĞRIYOR…’’

Soru: "Kulak tıkacı taktınız, ne diyorsunuz?"

Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen: "Fantastik. İnanılmaz bir atmosfer. Tıkaçlar işe yaramadı ve attım onları. Başım çatlıyor."

KULAK TIKACI TAKMIŞTI

Maçın başlamasıyla birlikte takımlarını desteklemek için tüm güçleriyle bağıran Galatasaray taraftarının oluşturduğu ses karşısında Bodo/Glimt teknik direktörü Kjetil Knutsen, RAMS Park'ta kulak tıkacı taktı.