Bodo/Glimt hocası Kjetil Knutsen'den Rams Park atmosferi için itiraf! ''Tıkaçlar işe yaramadı ve attım onları''

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray Bodo/Glimt’i 3-1 yenerken, Norveç ekibinin teknik direktöründen çarpıcı bir açıklama geldi. Maç sırasında sarı-kırmızılı taraftarların yüksek sesleri sebebiyle kulak tıkacı takan Bodo/Glimt hocası Kjetil Knutsen isyan etti. | Galatasaray haberleri ...

Bodo/Glimt hocası Kjetil Knutsen'den Rams Park atmosferi için itiraf! ''Tıkaçlar işe yaramadı ve attım onları''
Burak Kavuncu

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 3-1 kaybeden Bodo/Glimt teknik direktörü Kjetil Knutsen taraftarların yüksek sesi sebebiyle maç sırasında rahatsız olup kulak tıkacı kullanmıştı. Maçın ardından röportaj veren Knutsen, atmosferi anlattı.

‘‘BAŞIM AĞRIYOR…’’

Bodo/Glimt hocası Kjetil Knutsen den Rams Park atmosferi için itiraf! Tıkaçlar işe yaramadı ve attım onları 1

Soru: "Kulak tıkacı taktınız, ne diyorsunuz?"

Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen: "Fantastik. İnanılmaz bir atmosfer. Tıkaçlar işe yaramadı ve attım onları. Başım çatlıyor."

KULAK TIKACI TAKMIŞTI

Bodo/Glimt hocası Kjetil Knutsen den Rams Park atmosferi için itiraf! Tıkaçlar işe yaramadı ve attım onları 2

Maçın başlamasıyla birlikte takımlarını desteklemek için tüm güçleriyle bağıran Galatasaray taraftarının oluşturduğu ses karşısında Bodo/Glimt teknik direktörü Kjetil Knutsen, RAMS Park'ta kulak tıkacı taktı.

taraftar Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Galatasaray-Bodo/Glimt Galatasaray-Bodo/Glimt maçı
