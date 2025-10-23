MAGAZİN

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un barıştığı Nihan Akkuş'tan maç sonu yorumu: Bence uzaylı!

Galatasarayy Bodo/Glimt maçından galibiyetle döndü. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un geçtiğimiz günlerde barıştığı eski eşi Nihan Akkuş da maçtaydı. Akkuş'un Okan Buruk yorumu gündem oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt’i sahasında 3-1 mağlup etti. Attığı gollerle yıldızlaşan Victor Osimhen, 3. dakikada attığı gol, Galatasaray tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bulduğu en erken gol olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray'ın başarılı sonrası gözlerden Okan Buruk'taydı. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u boşandığı eşi Nihan Akkuş da yalnız bırakmadı.

Geçtiğimiz günlerde barışan Buruk ile barışan Nihan Akkuş maç çıkışı yorumuyla gündem oldu.

"Ben demiştim 3-1 diye" diyen Nihan Akkuş devamında ise "Çok mutluyum. Müthiş bence o uzaylı olabilir" dedi.

Sosyal medyada Akkuş'un neşeli halleri ve yorumu gündem oldu.

Okan Buruk galatasaray
İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"

Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

