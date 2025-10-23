Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un barıştığı Nihan Akkuş'tan maç sonu yorumu: Bence uzaylı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt’i sahasında 3-1 mağlup etti. Attığı gollerle yıldızlaşan Victor Osimhen, 3. dakikada attığı gol, Galatasaray tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bulduğu en erken gol olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray'ın başarılı sonrası gözlerden Okan Buruk'taydı. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u boşandığı eşi Nihan Akkuş da yalnız bırakmadı.

Geçtiğimiz günlerde barışan Buruk ile barışan Nihan Akkuş maç çıkışı yorumuyla gündem oldu.

"Ben demiştim 3-1 diye" diyen Nihan Akkuş devamında ise "Çok mutluyum. Müthiş bence o uzaylı olabilir" dedi.

Sosyal medyada Akkuş'un neşeli halleri ve yorumu gündem oldu.