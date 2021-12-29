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Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesine destek verdi

29.12.2021 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesine destek verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneğince bir lisede oluşturulan kütüphane törenle açıldı.

Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği yönetimi, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında, Ayşe Gülsevim-Ali Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi'nde kütüphane kurdu. Gümbet Mahallesi'nde bulunan okuldaki kütüphane törenle açıldı.

Okul Müdürü Mustafa Çınar, okula kütüphane kazandıran Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cankat Boylu ve yönetimine teşekkür ederek, plaket verdi.

Cankat Boylu, gazetecilere, yaşadıkları çevreye faydalı olmaya çalıştıklarını ve sosyal projelere önem verdiklerini belirterek, "Okulumuza katkı sağlamak bizleri mutlu etti. Bundan sonra da elimizden geldiğince destek vermeye çalışacağız." dedi.

Galatasaray Kulübünün geçmişinde öne çıkan sporcuları anlatan kitapların da yer aldığı kütüphanede, kitap sayısının artması için taraftar derneğinin çalışmasını sürdüreceği öğrenildi.

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