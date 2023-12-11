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Bodrum açıklarında 136 düzensiz göçmen kurtarıldı

11.12.2023 07:34 | Son Güncelleme:
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli tekne ve lastik bottaki 136 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Bodrum açıklarında 136 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda içlerinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu yelkenli tekne ve lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan lastik bottaki 53, yelkenli teknedeki 83 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Öte yandan yelkenli teknede bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bodrum açıklarında 136 düzensiz göçmen kurtarıldı

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